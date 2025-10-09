Junta insiste en "hito histórico" de la Comic-Con en Málaga: "Trabajamos para que en 2026 sea más brillante"

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha insistido en el "hito histórico" y en el éxito que ha supuesto la celebración de la San Diego Comic-Con en Málaga, a la vez que ha reconocido el "reto descomunal" que ha supuesto, y sobre ello ha insistido en que ya se está trabajando para que la próxima edición sea "más brillante".

En este sentido se ha pronunciado este miércoles Bernal en una respuesta oral ofrecida en el transcurso de la sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía a una pregunta formulada por el grupo Por Andalucía, al que le ha dicho que "ya sabe cuál es el camino" en caso de tengan alguna duda "en relación con la legalidad, fraudes o estafas que usted dice que se han cometido".

Y es que el parlamentario de Por Andalucía, José Manuel González, en su primer turno de intervención, ha acusado a la Junta de "fastidiar el tiempo libre y el ocio de los andaluces" y, a renglón seguido le ha pedido al consejero una valoración de lo sucedido en la San Diego Comic-Con Málaga.

El titular de Turismo y Andalucía Exterior ha dicho en primera instancia que "Andalucía acaba de vivir un hecho histórico, un hito realmente en el ámbito de la cultura creativa, de la cultura pop y del audiovisual y del entretenimiento".

Bernal ha dicho que el evento que por primera vez ha salido de Estados Unidos para recalar en Málaga ha supuesto: "Un escaparate sin precedentes que ha situado a nuestra tierra en el centro de la atención internacional, proyectando una imagen moderna, creativa y abierta al mundo. Y los datos que usted los conoce perfectamente así lo reflejan".

En su segundo turno de intervención, el parlamentario de izquierdas ha señalado que la aportación de la Junta al evento ha sido de 3,5 millones y de un millón por parte del Ayuntamiento; y a renglón seguido se ha referido a la empresa organizadora "con 9.000 euros de capital y menos de un año de vida".

"Para un aforo de 20.000 personas vendieron 120.000 entradas. Un beneficio total de seis millones que se llevó la empresa organizadora", ha dicho Gómez, que ha aseverado que la Comic-Con "no ha sido un escaparate o no pretendía ser un escaparate para Andalucía, pretendía ser un escaparate para Moreno Bonilla".

"Un evento marca PP, un evento como el de Caminos del Rocío con el señor Soto, un dineral público y una gestión pésima que acaba dejando la altura de Andalucía muy, muy, muy mal", ha dicho el parlamentario en la oposición, que ha añadido que los testimonios del público asistente, han dejado patente "una inseguridad que ustedes conocían" en relación con el aforo, colas de tres horas y media, o personas que se tuvieron que quedar fuera "porque el evento estaba permanentemente sobrepasado de aforo".

"Aquí lo que se ha generado ha sido una situación completamente ilícita y una estafa que no es más que el comienzo. Ahora veremos cuáles han sido los entresijos que se han ido generando para que una empresa sin capital social acabe ganando seis millones de euros con un evento de promoción del señor Moreno Bonilla", ha criticado el representante de Por Andalucía.

Arturo Bernal ha iniciado su segunda intervención en la respuesta parlamentaria señalando que por primera vez en 55 años la San Diego Comic-Con, "uno de los eventos culturales más reconocidos e influyentes del mundo, decidió salir de los Estados Unidos. Y vino a Andalucía, apostó por Andalucía como sede europea para tres ediciones, nada menos".

"Porque Andalucía inspira confianza, seguridad y futuro. Y porque el Gobierno de Juanma Moreno promovió que así fuera. Sin el impulso y la iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno, este hecho histórico no habría sido posible", ha recalcado el consejero.

A continuación, Bernal ha reconocido que esta primera edición "ha supuesto un reto descomunal porque no se trataba solo de organizar un evento que trajera aquí decenas de miles de personas, sino aprovechar la oportunidad para apoyar el talento creativo, fortalecer el tejido económico y posicionarnos como referente internacional de cultura, innovación y de experiencias turísticas".

Y ha reflexionado: "Como en todo gran acontecimiento de gran afluencia de personas, hay aspectos a analizar y a mejorar, por supuesto que los hay, pero lo importante es que ya estamos trabajando para que la próxima edición de 2026 sea todavía más brillante".

Y ha asegurado que el balance de la primera Comic-Con en Málaga "ha sido extraordinario", y como datos ha aportado que ha supuesto más de 300 horas de programación cultural y de entretenimiento "con presencia de los principales estudios creadores y artistas internacionales"; un 94% de ocupación hotelera en Málaga en su área de influencia; incrementos "sin precedentes" de la facturación en hostelería y turismo; y una repercusión mediática internacional "que ha situado Andalucía en los titulares de todo el mundo todo el mundo".

"Ha sido absolutamente increíble", ha dicho Bernal, que también ha aludido a la gran audiencia que ha convocado el evento en todo el mundo, así como a la cobertura mediática valorada en más de 66 millones de euros.

Y en este punto, y para finalizar, se ha dirigido al parlamentario del grupo Por Andalucía para decirle: "La verdad es que entiendo que a ustedes les haya dolido. Por eso están revueltos intentando buscar en todos los sitios. Si tiene usted alguna duda en relación con la legalidad o en relación a los fraudes o estafas que usted dice que se han cometido, ya sabe cuál es el camino. No venga aquí a este Parlamento a sembrar dudas de forma injustificada".