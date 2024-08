La Junta lamenta "falta de compromiso" de Ministerio con movilidad: "Presión social ha zarandeado sus conciencias"

MÁLAGA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha lamentado la "falta de compromiso" del Ejecutivo central respecto a la movilidad y ha asegurado que "la presión social de Málaga ha zarandeado las conciencias del Gobierno de Sánchez".

Así lo ha señalado Navarro en una entrevista con Europa Press tras ser cuestionada por si ve predisposición de cambio en el Gobierno central tras la reunión mantenida entre administraciones para abordar la movilidad en la Costa del Sol. Al respecto, ha añadido que "ha sido ese movimiento ciudadano, mediático, político también, el que ha puesto en la agenda del Gobierno este tema de manera ineludible".

No obstante, ha admitido que "confianza plena no tenemos en que se vaya a cumplir, por lo menos, con las expectativas que ha generado", al tiempo que ha dicho que "compromiso tengo que decir que no hay ninguno". Ha recordado que lo que se acordó en el encuentro fue, fundamentalmente, impulsar dos mesas de trabajo: "Todo el mundo sabe que en política cuando no se quiere hacer algo lo que se pone por delante es comisiones o mesas de trabajo".

Así, ha vuelto a incidir en que "hay estudios suficientes y hay material y documentación y datos que avalan la necesidad imperiosa de acometer acciones inmediatas para mejorar la movilidad".

Ha señalado que un tren "no se puede hacer de la noche a la mañana", ya que requiere de estudios, informes, proyectos y luego ejecución, por lo que "no es una infraestructura que surja por generación espontánea como si fuera una seta", pero, ha continuado, "en el peaje de la Costa del Sol sí es cierto que se podrían tomar medidas inmediatas", mientras que "lo que se ha anunciado es que se va a estudiar la posibilidad de establecer ciertas bonificaciones".

A su juicio, y como ejemplo, ha dicho que "si hubiera voluntad real en esta materia, lo que se hubiera abordado, de manera decidida y valiente, es la bonificación del 100% de la tarifa de verano", que "es lo mismo que suspenderla". "Es profundamente injusto que al peaje más caro de España, encima, el utilizarlo durante el verano, que es cuando más tráfico hay, más problemas de movilidad hay, se penaliza a su usuario elevándole la tarifa", ha criticado.

Además, ha añadido que "de manera más inminente" también se podría abordar en materia de carreteras el tercer carril en la ronda este, también entre Puerto Banús y San Pedro, y en una zona también --que parece que está más avanzado"-- del Campo de Gibraltar en la A-7.

La mejora de los accesos, ha continuado, también es otro asunto: "No entendemos cómo se dedicó tanto tiempo, esfuerzo y recurso a mejorar el acceso a Benalmádena por la salida 222 de la A-7 y ese acceso está cerrado en la actualidad". "¿Qué es lo que ha pasado?" ha preguntado, al tiempo que ha dicho que "el acceso a Torremolinos también está colapsado y el acceso desde la A-7 a Mijas no hay". En suma, ha sostenido Navarro, "hay muchas cosas que se pueden tratar".

CERCANÍAS

Por otro lado, y también en cuanto a movilidad, se ha referido a la mejora en el Cercanías, ya que, a su juicio, "deben de tener también algún tipo de respuesta a la elevada demanda que están experimentando", entre otros, "mejorando la frecuencia, mejorando el servicio, incluso, cambiando los trenes".

Sobre esto último, ha explicado que se pueden "buscar trenes que se puedan adaptar a las infraestructuras que tenemos ahora mismo y que doblen la capacidad, que dupliquen su capacidad, debe de haberlo", pero, ha sostenido, "creo que ni siquiera se ha dado la oportunidad de estudiar y de buscar esa fórmula".

También ha incidido en el desdoble planteado desde el aeropuerto al Campamento de Benítez: "Es fundamental porque ahí hay un cuello de botella donde los Cercanías van absolutamente saturados", advirtiendo, en este punto, de "la imagen que damos de cara, sobre todo, a los que nos visitan", pero también "del sufrimiento de los que cogen habitualmente para ir a trabajar o estudiar ese tren". "Es fácilmente evitable", ha dicho, al tiempo que ha criticado el "retraso" de esa obra.

Cuestionada, en concreto, sobre si la Junta aceptaría las competencias en Cercanías para mejorar el servicio, Navarro ha señalado que "nosotros nunca hemos pedido la gestión". "Lo que tenemos muy claro es que aquí cada cual tiene que cumplir con su ámbito de competencia".

Ha valorado, en este punto, la gestión de la Junta, que desde que Moreno es presidente del Ejecutivo regional, "lleva invertido en las carreteras andaluzas de su titularidad de la provincia de Málaga 120 millones de euros"; además de que "hemos ampliado el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana por primera vez en 21 años para incorporar nuevos municipios que se puedan beneficiar de esas ventajas de la red de transporte público del área metropolitana"; y "luego estamos haciendo un esfuerzo ingente por cumplir con los proyectos del metro", ha enumerado, entre otros.

"Estas son nuestras competencias; toda competencia que nos quieran cargar de más tiene que venir con una puesta a punto" y contar con un acuerdo, ha agregado, aunque también ha señalado que "ahora mismo no está ese debate encima de la mesa, pero lo que debería de traer es una puesta a punto de toda la infraestructura".

Es más, ha dicho que "ahora, asumir la infraestructura del Cercanías o del Media Distancia sería una ruina para esta Junta de Andalucía" y ha dejado claro que "lo que no va a hacer este Gobierno es dejar de construir hospitales o de contratar más médicos para hacer cosas que le correspondan al Gobierno de España". "Eso lo tenemos clarísimo", ha apostillado.

No obstante, "si viene con una puesta a punto y con unos recursos suficientes para abordar los retos y desafíos que tienen esas infraestructuras, pues ya estaríamos hablando de otra cosa", pero ha advertido, además, de que "a esta Comunidad Autónoma le están faltando 1.500 millones de euros cada año de financiación estructural por parte del Gobierno de España". "Es una financiación que nos está faltando para lo que realmente es nuestro marco competencial", ha concluido.