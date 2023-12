Junta mantiene su compromiso con el nuevo centro de salud de Cártama y acusa al alcalde de poner "piedras en la rueda"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con el nuevo centro de salud de Cártama (Málaga) y ha esperado que haya "plena" colaboración por parte del Ayuntamiento, al considerar que "podría haber estado mucho antes si todo hubiésemos remado en el mismo sentido", acusando al alcalde, Jorge Gallardo, de poner "piedras en la rueda".

Así ha respondido en el Pleno del Parlamento andaluz a la pregunta realizada por la parlamentaria del PSOE Isabel Aguilera, quien ha criticado "la falta de la palabra dada" y "la dejación de funciones" del PP, que "repercute en daños estructurales" del actual edificio "que tiene cada vez más olores, más humedades, más plagas de insectos y de roedores, como pone en el acta de inspección".

"Por supuesto que nosotros lo vamos a construir, por supuesto que está el dinero para poder construirlo", ha dicho García, quien ha precisado que "448.008 euros están en el presupuesto del año 2024 y son 2,6 millones de euros el presupuesto de ese centro de salud"; pero ha considerado que para ello "todos tenemos que tener las mismas intenciones y todos tenemos que querer lo mismo para los ciudadanos de Cártama".

En este sentido, ha manifestado que el regidor de Cártama en estos años "lo que ha hecho ha sido poner piedras en la rueda", por lo que ha dicho no saber "si el alcalde quiere o no un nuevo centro de salud en Cártama".

Según la consejera, inicialmente dio un terreno "y adaptamos el proyecto que ya existía del PSOE, que lo podía haber ejecutado en 40 años pero no lo hicieron; y, sorpresa, resulta que era un terreno no urbanizable, no podíamos construir". Tras esto, ha apuntado, el Ayuntamiento dio otra parcela "y volvimos a gastarnos el dinero público por la negligencia del alcalde en hacer la adaptación del proyecto".

Asimismo, ha indicado que el pasado mes de noviembre el viceconsejero y el delegado territorial quedaron con el alcalde para entregarle el convenio de colaboración "pero cuando llegaron no está por motivos personales, no se presenta". "Todavía estamos esperando que convoque el pleno tres semanas después para aprobar ese convenio", ha dicho.

"Nosotros queremos un centro de salud y yo le aseguro que ese centro de salud podría haber estado mucho tiempo antes si todos hubiésemos remado en el mismo sentido y el mismo sentido es querer colaborar y querer hacer las cosas bien y yo creo que eso ha fallado un poco", ha señalado García, quien ha asegurado que "quizás de aquí para adelante tengamos esa plena colaboración porque aquí lo que se trata es de solucionar los problemas de los vecinos".

Por su parte, Aguilera ha recordado que el PP en 2018 "decía que sería una prioridad del Gobierno si llegaba a gobernar la Junta de Andalucía" ese nuevo centro de salud, pero ha lamentado que ya la pasada legislatura "cayó en el olvido", y, aunque en 2021 "volvieron a prometerlo el mismo día que se convocan elecciones", ahora las instalaciones existente tienen "una situación absolutamente lamentable".

Para la parlamentaria socialista, el PP "ha faltado a la palabra dada a los ciudadanos y al alcalde", criticando que "a día de hoy ni hay proyectos, ni hay presupuestos, ni se ha licitado, ni hay nada de nada". "Una cosa es lo que Juanma --Moreno-- dice y otra cosa es lo que Juanma hace", ha insistido, incidiendo en que "los problemas los siguen padeciendo los profesionales sanitarios y los pacientes".

"Cuando el presidente de la Junta de Andalucía, no Juanma, el presidente de la Junta de Andalucía se compromete, lo hace", ha insistido la consejera, quien ha reiterado que el Gobierno andaluz "está aquí para solucionar" las necesidades sanitarias de dicha población.