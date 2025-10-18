La Junta recibe el Premio Ardilla de Ardales (Málaga) por su "rápida" respuesta para reparar daños tras las danas. - JUNTA ANDALUCÍA

ARDALES (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha recibido este sábado el 'Premio Ardilla de Bronce al Desarrollo Rural' que le ha entregado el municipio malagueño de Ardales por el compromiso "constante" de la Delegación de la Junta "con las necesidades del municipio, así como su rápida respuesta institucional para reparar los daños producidos en el pueblo tras el paso de las danas del pasado año".

Navarro ha agradecido este reconocimiento al alcalde, Juan Alberto Naranjo, y a toda la corporación municipal y ha destacado "que este premio lo recibo yo, pero es un reconocimiento a todas y cada una de las personas que trabajan día a día en el Gobierno de Juanma Moreno con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los andaluces".

En el acto también han estado presentes los delegados de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo.

Así, Navarro ha destacado que ese trabajo contribuye a ese desarrollo rural tan importante en una comunidad autónoma y en una provincia donde el 80% de los municipios son rurales.

Además, ha tenido palabras para los vecinos de los municipios rurales de Málaga "hombres y mujeres que tienen nuestro respeto y admiración". "Por ellos trabajamos para que nuestros pueblos cuenten con los mejores servicios, independientemente de dónde se encuentren, para garantizar las mismas oportunidades para todos y para que también aquí existan polos de generación de empleo y retener el talento", ha dicho.

La delegada ha destacado que el municipio de Ardales cuenta con una "combinación poderosa" de patrimonio natural y tradición cultural y ha subrayado su cercanía con el Caminito del Rey, "lo que lo convierte en un importante atractivo turístico que le permite seguir desarrollándose".

"Y en este desarrollo --ha continuado--, el año pasado los municipios del interior tuvieron que hacer frente a condiciones adversas que provocaron daños en caminos rurales y cauces de los pueblos, como el caso de Ardales".

"Actuamos desde el minuto cero con celeridad, agilidad y cercanía para atender las necesidades prioritarias de los pueblos más afectados", ha afirmado Navarro, quien ha señalado que, en todo momento, "practicamos la escucha activa con los alcaldes, principales conocedores de sus territorios".

Desde la Junta han indicado que las obras de emergencia para la reparación de caminos rurales y restauración de cauces fluviales en este municipio cuentan con una inversión de más de 1,3 millones de euros.

La reparación de cuatro caminos afectados por la dana de final de octubre ha contado con una inversión de 119.500 euros; mientras que la reparación de los caminos dañados por las borrascas de marzo ha sumado un presupuesto de 369.500 euros.

Asimismo, las ocho actuaciones en los cauces de Ardales cuentan con un presupuesto de adjudicación de cerca de 855.000 euros, las cuales están prácticamente finalizadas.

"Esa es la clave. Que, en momentos difíciles, el Gobierno andaluz está ahí para escuchar, dialogar y poner solución a los problemas. Está en nuestro ADN, lo hemos hecho desde que llegamos al Gobierno andaluz y lo seguiremos haciendo", ha añadido Navarro, quien ha recordado también que se dotó a este municipio con una ambulancia más para reforzar y dar servicio a los vecinos de la comarca.

Según ha indicado, "son esas situaciones sobrevenidas las que nos han unido al municipio de Ardales", al tiempo que ha destacado: "Siempre hemos encontrado en Juan Alberto --el alcalde-- una mano tendida para colaborar".

"Ardales es ejemplo de la política de verdad, la que esperan los ciudadanos cuando nos votan y la que no entiende de ideologías. La política tiene que ser esto: diálogo, cooperación y lealtad institucional en favor del bienestar de los ciudadanos", ha apostillado.

La delegada del Gobierno ha querido también felicitar a todos los vecinos y vecinas de Ardales "por sus más de 560 años de historia, tradición y cultura". "Debéis sentiros orgullosos de ser uno de los municipios malagueños con más señera, que ha sabido crecer con esfuerzo y capacidad de superación", ha concluido.

Cada mes de octubre desde hace cuatro años el municipio de Ardales celebra el Día de la Bandera, un acto institucional que conmemora la constitución del municipio como Villa de Ardales y que este año cumple 561 años desde este reconocimiento. Además, la bandera de Ardales fue aprobada el 21 de febrero de 2022, y su aprobación se hizo oficial mediante la Resolución de la Dirección General de Administración Local.

Durante la jornada, todo el municipio conmemora la historia y la identidad del pueblo y se rinde homenaje a diferentes sectores de la sociedad local en el ámbito del turismo, la trayectoria profesional, el desarrollo rural, el deporte y la cultura.

Así, junto al Premio Ardilla que ha recibido la delegada del Gobierno, han resultado galardonados la Asociación Harca con la Ardilla a la Cultura; al grupo de niñas de gimnasia rítmica, con la Ardilla al Deporte; a la familia Vera Mora, con el Premio Ardilla a la Trayectoria Profesional: y a bar-restaurante El Cruce, con la Ardilla al Turismo.