Archivo - Comedor escolar. - GVA - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación en Málaga ha subrayado el trabajo "continuado" de la Junta de Andalucía para "garantizar la calidad, la seguridad y la correcta prestación del servicio de comedor escolar".

Así lo han indicado desde dicha delegación a través de una nota, en la que han precisado que la red atiende actualmente a cerca de 50.000 estudiantes en la provincia malagueña a través de 340 comedores y en la que el 51,8% del alumnado ya disfruta de comida elaborada en sus propios centros.

Han explicado que la red malagueña de comedores escolares combina distintas modalidades adaptadas a la realidad de cada centro. Así, 198 funcionan mediante línea fría o catering, 92 disponen de cocina in situ gestionada por empresas adjudicatarias, 34 son de gestión directa por parte de la Administración y el resto responde a otras fórmulas.

En total, 126 comedores (el 38,7% de la red) elaboran los menús en las propias instalaciones del colegio, que concentran a más de la mitad de los comensales, han indicado.

Según han explicado, ante las incidencias registradas en la provincia de Córdoba, "que motivaron la apertura de un expediente a la empresa Mediterránea Catering" --adjudicataria de 132 comedores en Málaga--, la Administración educativa "activó los protocolos de supervisión y control".

En lo que va de curso, la Delegación de Educación ha registrado seis quejas formales trasladadas por equipos directivos y vinculadas a esta compañía, la mayoría motivadas por la preocupación social generada y orientadas a solicitar un cambio en el modelo de gestión.

En este sentido, el delegado territorial, Miguel Briones, ha destacado en la nota que, "ante incidencias puntuales, se actúa con rigor abriendo expedientes, exigiendo a las empresas planes de refuerzo y aplicando sanciones allí donde corresponda, en virtud de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017".

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), encargada de velar por el cumplimiento de los pliegos de contratación, ha trasladado estas seis reclamaciones a sus servicios centrales para incorporarlas al expediente en curso.

Tras revisar la documentación y los contratos, se ha abierto un expediente sancionador que contempla desde la imposición de penalizaciones económicas hasta la posible resolución del contrato si concurren las causas legalmente previstas.

De forma paralela, la APAE ha solicitado al programa Evacole --dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias-- la realización de visitas de supervisión extraordinarias en determinados centros para reforzar los controles nutricionales e higiénico-sanitarios, que ya, de por sí, se vienen realizando cada curso académico.

CÁRTAMA

En este contexto, desde la Junta ha indicado que en el caso concreto del municipio de Cártama, donde se han anunciado movilizaciones relacionadas con los comedores escolares, "no ha habido ninguna reclamación formal por parte de los equipos directivos de sus centros educativos a la APAE"; si bien, han apuntado, "algunas AMPA han formulado sus quejas en relación con la calidad y la cantidad de la comida servida en sus comedores por la empresa Mediterránea Catering".

Desde la Delegación Territorial han destacado que la Junta de Andalucía "está transformando desde 2019 un modelo de línea fría impuesto de forma generalizada por el Gobierno socialista en 2010, para atender así las solicitudes de las comunidades educativas y respetando siempre la postura de los consejos escolares y el principio de autonomía de gestión de los centros educativos".

En este marco, han precisado que ya se han transformado 29 comedores en la provincia de línea fría a cocina in situ. En relación con ello, la Consejería de Educación va a continuar impulsando nuevas transformaciones en la provincia.

Desde la Administración andaluza han recordado que esta transición se aborda de manera "planificada y progresiva", ya que la implantación de una cocina propia exige que el centro disponga de espacios e instalaciones adecuadas, así como de un volumen mínimo de usuarios que asegure la viabilidad técnica y económica del servicio.

Asimismo, han indicado que "se mantiene el compromiso de revisar de forma continua los pliegos para mejorar la calidad de las materias primas, la composición de los menús, las cantidades y los procesos de conservación y transporte".

"En Cártama, y siguiendo la estrategia para transformar las cocinas a la modalidad in situ, las actuaciones de la Consejería de Educación comenzarán por el CEIP Flor de Azahar, cuyas instalaciones se adecuan a los requisitos exigidos", han aseverado desde la Junta.

A nivel general, han señalado que el Gobierno andaluz destina este curso 97 millones de euros a bonificaciones del servicio de comedor, lo que supone un incremento del 30% respecto a la inversión realizada en 2018.

Gracias a este esfuerzo presupuestario, el servicio es completamente gratuito para el 36 por ciento de las familias andaluzas y más del 60 por ciento cuenta con algún tipo de bonificación sobre el precio público.

Actualmente, la tarifa diaria del comedor escolar se sitúa en 5,54 euros, un importe vigente desde el curso 2024/25 tras las actualizaciones progresivas aplicadas a partir del curso 2020/21 --después de haber permanecido congelado en 4,38 euros desde 2009-- "con el objetivo de absorber el incremento de los costes de los alimentos y del personal y garantizar así la sostenibilidad y calidad del servicio", han indicado.