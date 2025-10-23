La Junta valora su compromiso con el metro de Málaga y el cumplimiento de hitos marcados para su expansión

Archivo - Imagen de una de las nuevas unidades incorporadas en el Metro de Málaga el pasado verano. - CONSEJERÍA DE FOMENTO - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha puesto en valor el compromiso de la Junta de Andalucía en general y de su departamento en particular con el metro de Málaga, así como el cumplimiento de los hitos marcados para la prolongación de este medio de transporte en la capital de la provincia.

En este sentido se ha pronunciado Díaz este jueves tras ser preguntada en la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía por el grupo 'popular', y ante la cual Díaz ha manifestado su orgullo por tener la oportunidad de exponer los avances impulsados para el metro desde su Consejería.

En la exposición de su pregunta, el parlamentario 'popular' José María Ayala ha criticado las políticas del Gobierno de España en materia de movilidad en la provincia de Málaga frente a las del Gobierno andaluz de Juanma Moreno que --al llegar al gobierno de la Junta-- "dio un impulso al metro, que tenía un retraso de diez años".

"Hoy, gracias a eso, el metro de Málaga es una realidad. Málaga es una ciudad vertebrada, con un transporte público de calidad", ha dicho Ayala que ha criticado que esto mismo no ocurre en el resto de la provincia, lo que ha achacado al gobierno de Pedro Sánchez, por no tener el tren litoral,

"El señor Sánchez, la señora Montero y el ministro del ramo, el señor Puente, no nos dan el tren porque la mayoría de las ciudades de Málaga y de su Costa del Sol, por cierto una courbanización con cerca de un millón de habitantes, están gobernadas por el Partido Popular. Muchas ciudades gobernadas por el PP en mayoría absoluta. Y eso es por aquellos años gobernados por el PSOE, por lo mal que lo hicieron", ha expuesto antes de formular la pregunta sobre el metro.

La consejera Rocío Díaz ha respaldado lo expuesto por el diputado del PP y ha defendido que el Gobierno de Moreno "invierte y trabaja" en el metro de Málaga, "una infraestructura que es crucial y que es estratégica no solo para los malagueños, sino también para este Gobierno como así ha quedado reflejado".

Díaz ha dicho que la ejecución del metro en la capital malagueña "quedó absolutamente atascada durante años por esa desidia, por ese desinterés de los gobiernos anteriores socialistas que incumplieron sistemáticamente los plazos en la puesta al servicio".

Y ha añadido que, 14 años después "fue este Gobierno, el de Juanma Moreno, el que consiguió llevar el metro de Málaga al centro. Y estamos liderando su desarrollo. Prueba de ello, la ejecución de las obras que avanzan esa ampliación, esa prolongación de la línea 2".

Así, ha detallado que esta actuación cuenta con 244 millones de euros cofinanciados con fondos Feder y que dará cobertura al distrito Bailén-Miraflores, uno de los más poblados de la capital, con más de 60.000 habitantes, "además de a equipamientos sanitarios de primer orden y al futuro hospital de Málaga.

Ha dicho que hay "un buen ritmo de ejecución de esta obra", sobre la que ha dicho que en el primer tramo, en el que va de Guadalmedina a la calle Hilera, se iniciaron a principio de 2024 y ya se encuentran a un 60% de ejecución. "Y el pasado 12 de septiembre cumplimos un nuevo hito, que fue la finalización de la ejecución de todas las pantallas en este tramo", ha añadido.

Sobre la obra en el segundo tramo, de calle Hilera a Eugenio Gross, esta comenzó en julio, a finales de septiembre llegó la primera máquina pantalladora, y el 8 de octubre arrancó la ejecución de las primeras pantallas. "Además, se prevé que muy pronto llegue la segunda pantalladora", ha agregado.

Y sobre las obras del tercer tramo, que va de Eugenio Gross a Blas de Lezo, y que se licitaron a final de junio por más de 61 millones, Rocío Díaz ha dicho que han recibido 16 ofertas "y actualmente está en fase de evaluación".

"Nos estamos comprometiendo y estamos cumpliendo los hitos marcados y tenemos en marcha ese estudio informativo que nos va a decir hacia dónde nos vamos a dirigir en el metro de Málaga. Esta es la forma de gobernar que tiene el Gobierno de Juanma Moreno: Hechos, hechos y trabajo, mucho trabajo", ha finalizado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.