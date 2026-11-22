Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde esta semana a un hombre para el que la Fiscalía de Málaga solicita la pena de prisión permanente revisable al acusarlo de su supuesta participación en las agresiones y el posterior asesinato de otro en la localidad malagueña de Marbella en junio de 2022, en el marco del crimen organizado.

El escrito inicial de calificación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra un hombre, con pasaporte alemán, al que sitúa, junto a otros tres, como parte de un grupo de individuos dedicado supuestamente a participar en actividades criminales.

En relación con estas actividades surgió un problema con la víctima, por lo que supuestamente "se pusieron de acuerdo en atentar contra él", según detalla el ministerio público, que relata que para estos propósitos quedaron en reunirse con el hombre en su domicilio.

Ese encuentro se habría producido el 29 de junio de 2022. Según la acusación pública, una vez que entraron en la vivienda, inmovilizaron al hombre y "le golpearon, enrollando plásticos por su cuerpo y cabeza, y amarrándole a una silla".

Según el fiscal, luego, supuestamente emplearon la pistola de la que disponían, que fue introducida ilegalmente en España y que carecía de licencia, con la que supuestamente efectuaron tres disparos que causaron la muerte del hombre.

Se acusa por los delitos de asesinato, en concurso con otro de pertenencia a grupo criminal, y tenencia ilícita de armas, solicitando además de la prisión permanente revisable la pena de tres años de cárcel. Como indemnización, se insta al pago de 190.000 euros a los familiares de la víctima.

El juicio con jurado está previsto que se celebre en la Audiencia de Málaga entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.