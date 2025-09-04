El laboratorio malagueño OKT Global desarrolla un producto pionero "que enseña a la piel a ser joven de nuevo"

Archivo - "No Se Trata De Ocultar Arrugas. No Se Trata De Disimular El Paso Del Tiempo. Se Trata De Enseñar De Nuevo A La Piel A Comportarse Como Cuando Era Joven", Explican Sobre El Nuevo Producto Desde El Laboratorio Malagueño OKT Global. - BIC EURONOVA - Archivo

Con sede en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC Euronova, prestará próximamente este producto a nivel mundial

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras años de investigación y precisión científica, el laboratorio malagueño OKT Global anuncia un futuro avance "sin precedentes" en la cosmética: "un producto capaz de reprogramar la memoria biológica de la piel para que recupere sus funciones de juventud".

Así lo ha dado a conocer este laboratorio en un comunicado que ha distribuido el Centro de Europeo de Empresas de Innovación de Málaga, BIC Euronova, donde se encuentran las instalaciones del mismo. "No se trata de ocultar arrugas. No se trata de disimular el paso del tiempo. Se trata de enseñar de nuevo a la piel a comportarse como cuando era joven", explican.

Este desarrollo único está siendo posible gracias a un esfuerzo de investigación que ha combinado biotecnología, neurociencia y el conocimiento profundo de los procesos regenerativos naturales. El objetivo: un producto que activa la memoria celular de la piel, devolviéndole su capacidad de regenerarse, adaptarse y protegerse como en su mejor momento.

"Durante años nos preguntamos: ¿y si la piel pudiera recordar cómo era ser joven? Hoy estamos cerca de la respuesta", afirma el equipo de I+D de OKT Global.

"UN SALTO DE ERA" EN LA COSMÉTICA

El nuevo producto no pretende mejorar lo existente. Pretende cambiar las reglas. En lugar de actuar de forma superficial, trabaja directamente en la raíz del envejecimiento cutáneo: la pérdida de memoria celular.

Así, y según subrayan, por primera vez, la cosmética no se limita a ralentizar el tiempo, sino que enseña a la piel a reescribir su historia.

El próximo año, OKT Global revelará todos los detalles de este descubrimiento y presentará oficialmente el producto que promete ser un antes y un después en la historia de la belleza y el cuidado personal.