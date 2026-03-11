'Llamarse Olimpia' ganadora del Primer Premio del ciclo Afirmando los Derechos de las Mujeres en el Festival de Málaga

'Llamarse Olimpia' Ganadora Del Primer Premio Del Ciclo Afirmando Los Derechos De Las Mujeres - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Llamarse Olimpia', dirigido por Indira Cato y producido por Hugo Chávez, ha resultado ganadora del primer premio Afirmando los Derechos de las Mujeres en el Festival de Málaga.

El certamen cinematográfico malgaueño ha celebrado este miércoles en el cine Albéniz la entrega de premios de los ciclos Afirmando los Derechos de las Mujeres y Mujeres en Escena, organizados en colaboración con el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

Ambos espacios, dedicados a visibilizar la situación de las mujeres y a fomentar la concienciación social sobre sus derechos a través del cine, han distinguido en esta edición varias obras comprometidas con la igualdad y la memoria.

Conducida por la escritora, actriz y directora Mabel Lozano, la gala ha reunido a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Francisco Cantos, concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad; Francisco Javier Salas Ruiz, subdelegado del Gobierno en Málaga, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga.

PALMARÉS

En cuanto a los premios Muestra de Cine Mujeres en Escena 2025, el premio Biznaga de Plata 'Mejor documental Muestra de Mujeres en Escena' ha sido para 'Pasionaria. Dolores Ibárruri', dirigido por Amparo Climent.

El Premio Biznaga de Plata 'Mejor Ficción Muestra de Cine Mujeres en Escena' para 'Pietra', dirigido por Cynthia Levitan; premio Biznaga de Plata 'Premio del Público Muestra de Cine Mujeres en Escena' al documental: 'Un hombre libre', dirigido por Laura Hojman; y el premio Biznaga de Plata 'Málaga Muestra de Cine Mujeres en Escena' para el cortometraje: 'No estamos locos'. Dirigido por Lucía Criado Rosas.

Por otro lado, el primer Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026 ha sido para el documental 'Llamarse Olimpia', dirigido por Indira Cato y producido por Hugo Chávez.

El premio del Público Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026 a 'Un hombre libre', dirigido por Laura Hojman; y premio Especial Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026 al documental 'Recuerdo tu nombre', dirigido por Silvia Venegas y producido por Juan Antonio Moreno.

Con esta entrega de premios, el 29 Festival de Málaga reafirma su compromiso con una programación atenta a la igualdad, la diversidad y la capacidad del cine para generar reflexión y conciencia social.