El logo de la Cueva de Nerja lucirá en la camiseta prepartido del Málaga CF

Presentan la camiseta prepartido del Málaga CF con el logo de Cueva de Nerja. - FUNDACIÓN PÚBLICA CUEVA DE NERJA.

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El logotipo de la Cueva de Nerja vuelve a lucir durante esta temporada 2025/26 en la camiseta prepartido del Málaga CF, conjunto del que es sponsor desde el pasado curso deportivo.

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas, ha visitado Estadio de La Rosaleda este jueves y ha presentado la citada camiseta con la presencia del director general del Club, Kike Pérez; el administrador judicial, José María Muñoz; alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial de Málaga, Sandra Extremera; y José María Domínguez, gerente de la Fundación.

El Málaga CF y la Cueva de Nerja dan "un nuevo paso en su unión y se prestan apoyo mutuo, con acciones por parte de ambas entidades, como la futura visita del club a la cavidad". Un vínculo que se inició en la temporada anterior, han recordado desde la Fundación Cueva de Nerja en un comunicado.

Salas ha manifestado que "la Fundación Cueva de Nerja apoya el deporte malagueño un año más y lo hace especialmente con el Málaga CF, un equipo tan querido por todos los malagueños y que demuestra su trabajo constante partido a partido". "Estamos seguros de que esta temporada volverá a hacer historia. Todo nuestro ánimo y respaldo un año más", ha añadido.

Por su parte, el director general del Málaga CF, Kike Pérez, ha afirmado que "para nosotros lucir el nombre de este emblema malagueño es un orgullo tremendo".

"La Cueva de Nerja es uno de los puntos turísticos más importante de la provincia, pero sobre todo es un patrimonio natural de un valor incalculable. La labor de su fundación es clave para la conservación de un tesoro propiedad de los malagueños", ha concluido.