Losada destaca la oferta museística de la ciudad de Málaga y apuesta también por "consolidar y aflorar" el patrimonio

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha valorado que la ciudad "en estos diez años ha cambiado de la noche al día" y "es reconocida por todo el mundo" en relación con la oferta museística, que "está muy consolidada". Por ello, ha incidido en que ahora la ciudad tiene que avanzar también "hacia su propio patrimonio. Debemos consolidar el patrimonio que hay y aflorar nuevo".

Losada, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que Málaga "es un referente" en materia museística, "los visitantes ya no vienen a la ciudad como lugar de paso para irse a la costa, vienen a Málaga porque ofrece una oferta cultural tremenda".

"Esa oferta cultural museística está muy consolidada, todo el mundo la conoce y creo que Málaga tiene que avanzar ahora hacia su propio patrimonio", ha subrayado. Entre otros ejemplos ha señalado que en la Alcazaba hasta ahora "hemos ido un poco por detrás, es decir, hacía falta reparar un muro y se actuaba. Ahora lo que estamos elaborando es un programa que, realmente, aglutine todas las actuaciones que se deben llevar a cabo en ese espacio a futuro".

Es más, ha dicho aspirar a que "nuevas áreas de la Alcazaba puedan ser visitables". "No es solo que lo que hay esté óptimamente conservado, sino que además, podamos poner a disposición de los visitantes nuevas zonas para que sean visitables". Tras recordar que el plan Alcazaba-Gibralfaro cuenta con dotación presupuestaria "importante", ha reconocido, de igual modo, que "hay que mejorar muchísimas cosas de este conjunto monumental como la iluminación, accesibilidad...".

"Esa será una de mis áreas, el patrimonio", ha señalado, asegurando, en este sentido, que otra es "sacar adelante patrimonio que está oculto", centrándose, en concreto y entre otros, en Cerro del Villar.

"Voy a centrar todos mis esfuerzos en ese tesoro oculto que tenemos por excavar y aflorar y realmente creo que hay bastante unanimidad tanto de la Universidad de Málaga (UMA), como del Ayuntamiento y la Junta para que aunemos esfuerzos y empecemos a trabajar", ha afirmado. Así, además del presupuesto también ha hecho hincapié en el impulso de una cátedra de estudios fenicios "para que realmente Cerro del Villar sea una realidad cuando antes".

También ha valorado que "tenemos, además, la suerte, no solo de que nunca se ha construido encima, y por lo tanto, no se ha podido dañar los restos que hay, sino que por casualidad, pasa la Senda Litoral justo por aquí". A su juicio, "sería interesantísimo que pudiéramos construir un centro para visitantes y así la gente que visitara la senda litoral pudiera estar viendo también a los arqueólogos que están poniendo el patrimonio de todos los malagueños en valor".

"Creo que, además, eso va muy entroncado con descentralizar el turismo", ha destacando, señalando, al respecto, que "ahora mismo está el kilómetro cero que tenemos con el Teatro Romano y la Alcazaba y si conseguimos que el Cerro del Villar sea un punto neurálgico de visitantes se descentralizaría mucho el centro, y sobre todo, Málaga se enriquece en cuanto a patrimonio".

Ha explicado, asimismo, sobre Cerro del Villar, para el que se cuenta con presupuesto municipal para 2020 y también en los del Ejecutivo andaluz, que los profesores de la Universidad "hacían la comparación de que esta ciudad fenicia puede simbolizar en cuanto a importancia lo que Atapuerca simbolizó para las pinturas rupestres. Ellos creen que realmente lo que va a parecer es de una notable importancia".

OTROS PROYECTOS

Por otro lado, en relación con el futuro auditorio, ha dejado claro que Cs está de acuerdo "con que Málaga lo tenga". "Nosotros llevamos hacer el mejor auditorio con el menor coste posible para los contribuyentes y eso se hace involucrando a la financiación privada", ha explicado.

Ha reconocido que "es cierto que existe un proyecto muy ambicioso, que para poder llevarlo a cabo hay que poner de acuerdo a todas las administraciones --Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno-- y siempre intentado que le cueste lo menos posible a los malagueños, que hubiera la mayor participación privada posible para compensar".

Ha incidido, asimismo, en que poner de acuerdo a todo el mundo para esa inversión presupuestaria "es complicado", por lo tanto, a su juicio, es un proyecto "que va a requerir de muchos consensos y que no es fácil llevar a cabo". Eso sí, ha destacado que "se trabaja en ello".

Al respecto, ha agregado que "nosotros lo apoyamos, siempre teniendo el punto de mira en que no nos gusta las obras que le cueste mucho dinero al contribuyente y preferimos que sea lo más sostenible posible", para lo que aboga por involucrar la financiación privada.

"Estamos de acuerdo con que Málaga necesita un auditorio. El alcalde, Francisco de la Torre, ya tiene un proyecto que costó mucho dinero, y no quiere tirar a la basura un proyecto así. Yo no tengo inconveniente en que se haga ese auditorio, siempre y cuando busquemos fórmulas que a los malagueños no les cueste el dinero", ha incidido. En este sentido, ha puesto como "modelo" el Teatro Soho CaixaBank de Antonio Banderas.

Cuestionada, en concreto, por el hecho de licitar el proyecto en 2020, como prevé el regidor 'popular', ha advertido de que es "más un deseo que una realidad". "Lo digo --ha continuado-- porque si hay que poner de acuerdo al Estado central, todavía no han sido capaces de formar gobierno, por lo que lo veo complicado, aunque realmente sería lo deseable".

"Creo que Málaga terminará teniendo un auditorio pero no puedo decirle a los ciudadanos que se va licitar en 2020, ojalá... Todavía está en una fase muy prematura", ha concluido.