Un lotero de Málaga reparte ocho millones entre abonados del 25.412, una causa benéfica de Mallorca y viajeros de tren

El número 25.412 ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y ha repartido desde el centro comercial Vialia, en la estación de tren de Málaga capital, más de ocho millones de euros entre los viajeros que cada día pasan por este espacio y los abonados a este número, como es el caso de un colectivo benéfico con sede en Mallorca.

Así lo ha explicado José Manuel Cuberos, administrador de este local desde hace 15 años, quien ha señalado en declaraciones a Europa Press que ha vendido 137 series de este número, al que la administración 'El tren de la suerte' está abonada a este número desde hace más de 40 años y que se juega no solo en este sorteo extraordinario de Navidad, sino todo el año.

Por eso, ha dicho que muchos de los agraciados serán "personas abonadas a ese número que lo juegan todo el año", aunque al estar la administración en la estación de tren "viene mucha gente de viaje que seguro que se han llevado este número", por lo que ha señalado que estará "muy repartido por toda España, seguro".

Ha significado que entre los agraciados está un colectivo benéfico, con sede en Mallorca, que compra este número "todos los años en Navidad" desde hace varios años que se lo encargan, ha manifestado el lotero, quien ha destacado la satisfacción doble de que, además, el dinero haya ido "para una buena causa". "Me ha dado especial alegría", ha apuntado.

Dotado con 60.000 euros a la serie, este número ha regado, además de a Málaga con estas 137 series, con otras 54 en la administración 288 de Madrid, pero también ha llegado en menor medida a otras administraciones de Almería, de nuevo Madrid, y de las provincias de Salamanca, Sevilla, Zaragoza y Granada.

El número fue cantado a las 11.46 horas en el quinto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.