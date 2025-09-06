Luis Zahera arranca un mes de humor en Selvatic Málaga Fest

El actor gallego Luis Zahera, protagonista de una noche de amor este domingo, 7 de septiembre, en el Selvatic Fest. - SELVATIC FEST

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Selvatic Málaga Fest ha preparado una programación para septiembre en la que la comedia será protagonista. Tres de los nombres más potentes de la escena nacional subirán al escenario del Málaga Forum para demostrar que la risa es la mejor manera de encarar el final del verano. Luis Zahera, Martita de Graná y Ángel Martín protagonizarán un mes que convertirá la capital malagueña en epicentro del humor.

Luis Zahera, actor gallego reconocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro, abrirá el ciclo este domingo 7 de septiembre a las 22 horas con 'Chungo', un espectáculo cargado de ironía y cercanía que conecta con el público de principio a fin.

Su talento interpretativo, que le ha valido incluso un Premio Goya, encuentra en el humor un canal perfecto para desatar carcajadas y reflexiones a partes iguales.

Una semana después, domingo 21, será el turno de Martita de Graná, una de las cómicas más queridas y exitosas de los últimos años. Tras vender más de 200.000 entradas en su anterior gira, regresa con 'Martita sea', un espectáculo en el que aborda con humor y desparpajo cómo le han cambiado los últimos años en lo personal y lo profesional. Con frescura y autenticidad, la granadina vuelve a conectar con el público que ha seguido su meteórica carrera.

El broche final lo pondrá Ángel Martín, maestro de la observación mordaz y el ingenio afilado. En su espectáculo 'Nuevo material', invita al espectador a una experiencia que combina monólogos incisivos, anécdotas personales y una mirada crítica sobre la vida moderna. Tecnología, contradicciones sociales y crisis existenciales se convierten en piezas de un rompecabezas cómico que provoca tanto risa como reflexión.

Tres propuestas de humor distintas, tres estilos únicos y un mismo escenario: el recinto de Málaga Forum, que durante septiembre será sinónimo de comedia de primer nivel. Las entradas para todos los espectáculos están ya disponibles a través de la web oficial del festival.