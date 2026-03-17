Luz verde al convenio entre Consistorio y EMT para mantener los descuentos y gratuidad de menores hasta 14 años

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MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento y la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), mediante el cual se materializa la aplicación de la reducción en el precio de los abonos y títulos multiviajes de la EMT (entre un 40 y un 50%), así como la gratuidad de la tarjeta con la que pueden viajar los menores de hasta 14 años, vigente desde el 1 de julio de 2025.

Desde el Consistorio han recordado que desde el 1 de enero se encuentran prorrogadas las bonificaciones del transporte público municipal, vigentes desde septiembre de 2022 y que se extenderán, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta medida se enmarca en las bonificaciones especiales para los títulos multiviaje del transporte colectivo, contempladas en el Real Decreto-Ley 17/202), financiadas conjuntamente entre el Gobierno y el Ayuntamiento.

De igual modo, dado que el Ayuntamiento ha tenido la opción de acogerse a la aplicación de estos descuentos por tener implantada y en funcionamiento la Zona de Bajas Emisiones, es necesario suscribir de nuevo el convenio que regula la transferencia de capital, que se estima en 5,5 millones de euros, con el fin de compensar a EMT, y garantizar la continuidad de dichos descuentos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DECORATIVAS PARA LA FERIA

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado el nuevo expediente de contratación para la celebración de un acuerdo marco destinado al suministro e instalación de infraestructuras decorativas especiales para la Feria de Málaga, con un presupuesto anual de 1,8 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres años, con la posibilidad de prórroga por un año adicional.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, conforme a lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

La adjudicataria se encargará tanto del suministro del material de iluminación y lámparas eléctricas como de las redes de distribución, conexiones de red, luces para alumbrado exterior, faroles y sistemas de alumbrado, así como de los distintos trabajos de instalación eléctrica en la Feria de Málaga, tanto en el recinto ferial de Cortijo de Torres como en la Feria del Centro y zonas aledañas de ambos espacios.

Asimismo, el contrato incluye el montaje y desmontaje de todas las infraestructuras, además del suministro y de las portadas monumentales que se instalan en la Feria.

NUEVA SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO

En materia de Movilidad también se ha dado el visto bueno a la modificación del contrato de prestación del servicio para el mantenimiento, renovación, modificación, suministro y nuevas instalaciones de la señalización de tráfico y balizamiento de la ciudad de Málaga.

Este contrato, adjudicado a la entidad Proseñal, S.L.U por un plazo de cuatro años --prorrogable una anualidad más--, contempla la gestión y explotación del Centro de Señalización, y los trabajos necesarios para el mantenimiento, suministro y nueva implantación de la señalización vertical de tráfico, incluyendo la señalización informativa, así como los elementos de contención y balizamiento, y de la señalización horizontal mediante la aplicación de nuevas marcas viales, instalación, borrado y modificación de las mismas; todo ello con el fin de aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación.

NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA JÓVENES 'MÁLAGA CONDUCE'

Por otro lado, han aprobado la convocatoria de ayudas 'Málaga Conduce' promovida por el Área de Juventud, dirigida a favorecer la obtención del permiso de conducir, con el objetivo de contribuir a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes malagueños.

La cuantía económica destinada por el Ayuntamiento a esta ayuda asciende a 75.020 euros, un aumento de casi 12.000 euros más con respecto a la convocatoria del año pasado, con la que se podrán beneficiar 682 jóvenes.

Las solicitudes para la convocatoria estarán próximamente disponibles en la web de Juventud: https://juventud.malaga.eu/ en el apartado 'Ayudas y Premios'. El plazo para la presentación comenzará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de abril de 2026.

En materia de Juventud también se ha dado luz verde para proceder a la solicitud de una subvención para la financiación del programa 'Jóvenes y Naturaleza' que desarrolla el Área de Juventud.

Por otra parte, también se ha dado luz verde a la firma del acuerdo conjunto de socios del proyecto Urbact Human Power Hub Network, una iniciativa cofinanciada desde el Fondo Interreg- Urbact IV - Urbact Good Practices, que persigue crear y exportar un modelo que impulse la innovación social a nivel europeo.

Asimismo, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la modificación del anexo 1 del convenio de patrocinio entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Bancaria "la Caixa" para participar en la organización de diversas actividades del Área de Cultura y Patrimonio Histórico; de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales; del Teatro Cervantes de Málaga e iniciativas audiovisuales S.A.; y de la Fundación Palacio Villalón para el año 2026, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 5 de marzo de 2026.

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTOCOLO DEL AYUNTAMIENTO

Asimismo, la junta de gobierno local también ha aprobado el nuevo proyecto de Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Málaga que consiste en la refundición de los dos reglamentos, vigentes desde el año 2006, en un único texto.

La actualización de la norma se centra fundamentalmente en adaptar la normativa municipal a las necesidades sociales y culturales actuales, de modo que el articulado que ha resultado de esta actualización se ajusta al contexto normativo vigente y a la definición de los distintos procedimientos y formalidades para la concesión de honores y distinciones.

De igual forma, se incorporan dos nuevas distinciones. Por un lado, la entrega de la Llave de la Ciudad de Málaga como distinción de mera cortesía a personalidades en visita oficial; y por otro, los Premios Ciudad de Málaga que quedan instituidos reglamentariamente. Asimismo, se crea un registro de reconocimientos con información relativa a los honores y distinciones concedidos por el Ayuntamiento, que estará publicado en la página web municipal, y se incluye un anexo con los símbolos oficiales de la ciudad.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se ha aprobado la declaración de desierto de la adjudicación de dos lotes del programa de itinerarios formativos para la inserción laboral 'Aquileo+', que organiza el IMFE y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La decisión se adopta al no haberse podido formalizar el contrato con la empresa propuesta para la adjudicación, puesto que ha comunicado que se encuentra en proceso de concurso de acreedores.

También se ha aprobado la actualización de precios correspondiente al ejercicio 2025 conforme a la variación del IPC del contrato de arrendamiento de uno de los locales situados en la sede del IMFE de calle Victoria, en el que se encuentra ubicada la Unidad de Emprendedores.

Asimismo, se ha aprobado la modificación de la composición de los miembros que conforman el tribunal calificador de diversas convocatorias.

Por otra parte, se ha dado el visto bueno al primer anteproyecto de modificación de créditos del presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del 2026; y se ha aprobado la modificación del Plan Cuatrienal de Inversiones del IMV para incorporar a la financiación prevista en 2027 la cantidad consignada en 2025 para la rehabilitación de la barriada de Carranque.