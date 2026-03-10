Luz verde al estudio de detalle para la revitalización urbana del ámbito 'Málaga Wagen'

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado este martes de forma inicial el estudio de detalle del SUNC-O-LO.9 'Málaga Wagen' en el distrito Carretera de Cádiz, promovido por Espacio Malagaluz S.L.

Este instrumento de planeamiento tiene como objeto establecer la ordenación pormenorizada para este sector, ubicado entre la avenida de la Luz, la avenida de Velázquez y la calle Alcalde José María Corona, de modo que se ajustan las condiciones volumétricas y de implantación para la revitalización urbana de este ámbito.

Asimismo, se define el tratamiento del espacio público contiguo y el volumen edificatorio para materializar la edificabilidad prevista al resultar insuficiente lo establecido en la ficha urbanística del sector.

Desde el Consistorio han recordado que para el desarrollo de este sector el Consistorio y las mercantiles Volkswagen-Audi España, S.A. y Málaga Wagen, S.A suscribieron en el año 2006 un convenio para impulsar la reestructuración de la manzana ocupada por los talleres y concesionario de automóviles.

Este acuerdo tenía por objeto la mejora de la accesibilidad y la comunicación entre barriada de La Luz y la avenida Velázquez, el impulso de construcción de VPO dentro del residencial, y la ubicación de nuevas zonas para espacios libres y zonas verdes en este enclave.

Así, la propuesta desarrolla una ordenación que respeta directrices establecidas en el PGOU y en la ficha urbanística del ámbito. La solución planteada tiene como objetivo maximizar el aprovechamiento del ámbito y un diseño más eficiente y funcional.

Para ello, el ámbito objeto del presente estudio de detalle, cuya superficie es de 9.485 metros cuadrados (m2), se organiza como una única parcela funcional, destinada a usos mixtos residenciales (protegido y libre) y terciarios. Se prevén un total de 95 viviendas, de las que 28 serán protegidas.

Se establece el techo edificable lucrativo de 12.330,50 m2t (planta baja más 15 y planta baja más 4 en zócalo) y un techo edificable comercial de 2.600,00 m2t (planta baja).

Por último, en cuanto a plazas de aparcamiento se proponen un total de 70 en superficie que se integran en la red viaria y peatonal del ámbito. Por su parte, se proponen dos plantas de aparcamiento subterráneo, las recomendadas en el PGOU, en vez de tres, tal y como establece la ficha urbanística.