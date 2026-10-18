Madre del joven asesinado por error en Málaga: "Cómo hemos llegado a que asesinatos empiezan a estar a la orden del día"

Imagen de un coche de la Policía Nacional en la zona de Málaga donde se produjo el asesinato de un joven de 20 años. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madre del joven de 20 años asesinado a tiros por error en Málaga ha asegurado que luchará "para que se haga justicia" y ha pedido responsabilidades "no solo a los asesinos" sino también a los poderes públicos; así como un refuerzo de los medios por parte de las administraciones contra este tipo de hechos. "Lo que ha ocurrido a mi hijo no puede ser tratado como un caso cualquiera", ha dicho y ha instado a hacer una reflexión y saber "cómo hemos llegado a crear una ciudad donde los asesinatos empiezan a estar a la orden del día".

"Hablamos de un chico de tan solo 20 años, asesinado por sicarios, sin tener absolutamente nada que ver con ese horrible mundo del crimen", ha asegurado la madre de Nacho en una carta, justo cuando se cumple este domingo un mes del asesinato, por el que fueron detenidos y se encuentran en prisión tres hombres que, según la investigación, le confundieron con una amenaza y le dispararon cuando estaba sentado en un banco de la calle en zona de Barcenillas.

Ha apuntado que los sicarios "creyeron que pertenecía a otra banda y que en su bandolera llevaba un arma". "Varios currículums, enseres personales y una pluma de adrenalina, que siempre lo acompañaba porque sufría una grave alergia alimentaria. Eso es lo que llevaba", ha asegurado en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press. "Lucharé para que se haga justicia, aunque en estos momentos no me consuele, porque nada lo devolverá a la vida", ha incidido.

En su opinión, "el narcotráfico y las mafias organizadas no van a desaparecer, se van transformando", por lo que ha exigido "a los responsables políticos, a las administraciones y al poder judicial que refuercen, dentro de sus respectivas competencias, todos los medios necesarios para hacer frente a esta situación".

Para la progenitora, hace falta un "análisis profundo de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad". "Quiero saber por qué uno de los presuntos asesinos de mi hijo, que anteriormente habría sido detenido por una tentativa de homicidio, no ingresó en prisión. Exijo que se expliquen las circunstancias y las decisiones que hicieron posible esa situación", ha apelado.

"Quiero saber cómo hemos llegado a crear una ciudad donde los asesinatos empiezan a estar a la orden del día", punto en el que ha exigido "responsabilidades, no solo a los asesinos de mi hijo, sino también a todos los poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias".

Según ha considerado, "Málaga está muriendo de éxito y uno de los problemas de la gestión de la ciudad es que la proliferación de pisos turísticos y la falta de control pueden facilitar que los sicarios de las mafias del narcotráfico encuentren lugares donde esconderse". "Estoy convencida de que algo así podría haberse evitado con una gestión más responsable", ha apostillado.

"Se ha permitido una voraz especulación y una falta de control absoluta en el crecimiento de nuestra ciudad, sin ningún tipo de límites ni equilibrio", ha dicho la madre de Nacho.

También ha instado a que "encarecidamente no se saque rédito político ni se fomente el morbo de lo sucedido, porque todo ello añade más dolor a mi sufrimiento" y, además, ha pedido que "no se aproveche esta terrible tragedia para fomentar el racismo ni el odio".

Al respecto, ha dicho que "poner el foco en el origen o en el color de piel de sus asesinos sería un tremendo error. Eso lo hacen las mentes simples, con miedo al diferente. Son unos asesinos y punto. No son personas de otros países que vienen a buscar una vida mejor, son sicarios a los que la vida de los demás poco les importa y que matan por dinero", ha incidido.

De su hijo, ha destacado que era "un niño noble, bueno, educado, cariñoso, listo, amante de los animales y de la música" y ha señalado que estaba buscando un nuevo empleo mientras esperaba las listas de admisión de un grado medio. "Siempre fue muy trabajador y tuvo varios empleos para ser más independiente", ha dicho la progenitora, quien ha añadido que "unos asesinos han truncado sus sueños".

Ha asegurado que fue "muy feliz en sus 20 años de vida y siempre ha estado rodeado de amor, el mismo amor que él devolvía con creces" y se ha acordado de las familias que han pasado "por algo tan horrible como es la muerte de un hijo, pero que no han tenido medios ni apoyos que hicieran algo menos insoportable sobrevivir a este horror".

En este sentido, ha dado las gracias a su familia y también "a la maravilla de amigas y amigos de Nacho"; así como a las unidades de la Policía que han realizado la investigación del caso "con rapidez y que me han tratado con un cariño y una delicadeza exquisitos", además de a los que ayudaron a su hijo en el momento de los hechos, a la sanidad pública y, en concreto, a los sanitarios que lo atendieron e intentaron "hasta el último momento que siguiera viviendo".

También ha tenido palabras para sus compañeras y compañeros del trabajo, a Comisiones Obreras de Málaga "por seguir adelante con una reclamación que ya inició mi hijo en vida"; al personal de Parcemasa, al CAMM, "donde estudió música y fue muy feliz" y "a toda la buena gente de Málaga que se ha preocupado por mí y que ha rendido homenaje a mi pequeño gran Nacho".

Pero al mismo tiempo ha aludido a los "comentarios horribles, con una profunda maldad y un absoluto desconocimiento del gran chico que era mi pequeño, sin saber tampoco absolutamente nada acerca de la investigación policial" y ha pedido que todo el que se encuentre en las redes sociales un vídeo difundido de su hijo herido de muerte "denuncie su difusión y no contribuya a seguir propagándolo".

En este sentido, ha agradecido al Consejo Audiovisual de Andalucía, al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, a la Asociación de la Prensa de Málaga, al Consejo Profesional de la RTVA y a la Defensora de la Audiencia de RTVE "su contundencia contra la difusión de dicho vídeo en algunas cadenas televisivas" y a la familia las denuncias realizadas.

Por último, ha apelado a la responsabilidad individual de cada persona "en relación con la especulación, el consumo de redes sociales, la televisión y la prensa sensacionalista". "Hagamos de nuestra ciudad un lugar más amable. Hagamos de nuestra ciudad un lugar donde convivir todas y todos en paz", ha concluido.