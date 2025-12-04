Maíllo destaca el "hilo emocionante" que une a Blas Infante y a Caparrós por dar su vida por la autonomía andaluza

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, junto al coordinador regional, Toni Valero, y la coordinadora provincial, Toni Morillas, visitan la casa museo de Blas Infante en Casares (Málaga) acompañados por el alcalde, Juan Luis Villalón. - IU

CASARES (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta por Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado este jueves el "hilo emocionante" que une a Blas Infante y Manuel José García Caparrós porque ambos dieron su vida por la aspiración de una autonomía para Andalucía.

En este sentido se ha pronunciado en Casares (Málaga), donde junto con el coordinador regional de IU-A, Toni Valero, y la coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha asistido a un acto homenaje en memoria de Manuel José García Caparrós, al que también han asistido las hermanas del joven sindicalista malagueño que murió asesinado en una manifestación pro autonomía en la capital malagueña el 4 de diciembre de 1977 con 18 años.

"En Casares la memoria andalucista tiene un simbolismo extraordinario", ha dicho Maíllo, que ha felicitado al alcalde, Juan Luis Villalón y a su equipo de gobierno, por el acto de homenaje a García Caparrós, en el que también ha participado el humorista Manu Sánchez.

Del mismo modo, ha valorado la iniciativa municipal de la Casa Museo Natal de Blas Infante, que también ha visitado, y de la que ha dicho que recoge "una exposición emocionante y muy didáctica para conocer al padre de la patria andaluza y además con ese hilo, ya que se encuentra uno de los documentos nacionales de identidad de Manuel José García Caparrós y por tanto ese hilo emocionante de a quienes les costó la vida la aspiración autonómica y de autogestión en Andalucía".

El coordinador federal de IU ha concluido señalando "la necesidad de que la sociedad andaluza en estos momentos de revisionismo conozcan la historia verdadera de nuestra nación, de nuestra comunidad autónoma".

Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha destacado que este 4 de diciembre se celebra coincidiendo con que, 48 años después, las hermanas García Caparrós han accedido a la documentación del Congreso sobre el asesinato de su hermano. Y se ha mostrado orgulloso de que Paqui, Puri y Loli hayan querido compartir ese logro con Casares, el pueblo que vio nacer al padre de la patria andaluza. "Aquella lucha del 4D fue inspirada por Blas Infante, y es muy importante que las nuevas generaciones lo conozcan", ha dicho.