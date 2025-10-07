Maíllo señala que "Andalucía no aguanta un tercer mandato" de Moreno tras la crisis de las mamografías

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha hecho este martes una lectura política de la crisis abierta con la comunicación de los resultados de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama para concluir que "el sistema público sanitario andaluz no aguanta un tercer mandato de Moreno Bonilla", antes de remachar esa reflexión con la conclusión de que "Andalucía no aguanta un tercer mandato con Moreno Bonilla".

Al tiempo que ha considerado que la situación supone "una expresión trágica de una visión neoliberal" de la gestión pública, para seguidamente señalar al presidente de la Junta de Andalucía como "el principal responsable" junto con "el Partido Popular".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, donde ha asistido a la recepción de los activistas malagueños Rafael Borrego y Manolo García que han integrado la Flotilla Global Sumud, ha considerado el líder de IU que "el problema es del propio Moreno Bonilla" por el hecho de que al presidente andaluz "le han salido tres consejeros de Salud fallidos", por lo que ha inferido que "el problema ya no son de los consejeros de salud solo".

Ha apuntado Maíllo que el problema de fondo es "una estrategia de desmantelamiento de la sanidad pública que empezó en 2018 con sus amigos madrileños ayusistas que se vinieron a gestionar el SAS" y a quienes ha atribuido "una planificación de desmantelamiento de la sanidad pública".

El líder de IU ha señalado la iniciativa de IU Andalucía con una denuncia ante la Fiscalía de la que ha remarcado que se dirige "contra la consejera y sus antecesores por homicidio imprudente, descuido, lesiones imprudentes y falta de atención".

"Creemos que hay razones para que la Fiscalía se ponga a investigar", ha seguido ahondado sobre este paso jurídico, convencido de que "la Fiscalía debe actuar de oficio", aunque ha considerado la necesidad de ampliar el foco de la investigación hacia otras patologías como los cáncer de colon o de cervix, al advertir que "se está demostrando que también puede haber bastantes irregularidades y desatenciones".