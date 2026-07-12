Málaga abre el plazo para optar a 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad

Archivo - Pisos en contrucción. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la apertura en la noche de este domingo del plazo para participar en la convocatoria para la selección de las personas adjudicatarias de 377 viviendas protegidas en alquiler en régimen general en las parcelas R11 y R12 del sector Universidad.

El plazo para ambas convocatorias permanecerá abierto desde la madrugada del lunes, 13 de julio, hasta el viernes 31 de julio. Las personas interesadas en participar podrán presentar una sola solicitud por unidad familiar para cada una de las dos convocatorias, según ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Cabe recordar que estas promociones se construyen en dos de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de 4 suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en 5 promociones, 3 de ellas en construcción y dos ya finalizadas.