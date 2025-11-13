Málaga acoge la gran final del Campeonato de España de Skateboarding Park

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mucac La Coracha de Málaga ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de la gran final del Campeonato de España de Park, última parada del circuito Iberdrola Skate Series 2025, que se celebrará este fin de semana, del 14 y 15 de noviembre, en el Skatepark Rubén Alcántara.

El acto ha contado con la presencia de Xavier Moyano, director general de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP); Danny Lozano, director del Comité Nacional de Skateboarding; Borja Vivas, concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; y dos representantes del equipo nacional: Egoitz Bijueska, campeón de la última prueba de Park en La Nucía y ganador de la World Cup Roma 2025, y Gadea Moja.

Durante la presentación, se han detallado los aspectos clave del evento, que "reunirá a los y las mejores skaters del país en un fin de semana decisivo".

Con un prize pool de 10.000 euros repartido equitativamente entre las categorías absolutas masculina y femenina, y una categoría Sub-12 abierta, la cita en Málaga "promete ser un espectáculo único de deporte, talento y cultura urbana".

"El skateboarding de park es una disciplina espectacular, moderna y urbana. España se está convirtiendo en una de las potencias mundiales de este deporte", ha señalado Xavier Moyano.

Por su parte, el concejal de Deportes, Borja Vivas, ha destacado el papel de Málaga como ciudad referente en la promoción del deporte urbano y su compromiso con los jóvenes deportistas. "A mí personalmente me hace mucha ilusión este campeonato. Es un placer que seamos la prueba final del circuito Iberdrola Skate Series, en nuestro skatepark Rubén Alcántara, y me encanta darle visibilidad a todos los deportes que son jóvenes y minoritarios", ha añadido.

La final del Campeonato de España de Park pondrá el broche de oro a la temporada 2025 de las Iberdrola Skate Series, el circuito nacional impulsado por la RFEP y el Comité Nacional de Skateboarding, que durante el año ha recorrido ciudades como La Nucía, Lloret de Mar y Platja d'Aro.

El evento será de acceso gratuito para el público, que podrá disfrutar durante todo el fin de semana del mejor skateboarding nacional en un entorno emblemático como el Skatepark Rubén Alcántara, reconocido por su diseño técnico y su importancia en la escena urbana andaluza.