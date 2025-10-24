Málaga acoge la MinnD Conference dedicada a la innovación industrial

Málaga se convierte en epicentro de la innovación industrial con la MinnD Conference 2025 - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga se ha consolidado estos días como escenario internacional de la reflexión y la acción en materia de innovación industrial con la celebración de la MinnD Conference 2025. Durante las jornadas del 23 y 24 de octubre, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga se ha convertido en punto de encuentro de científicos, emprendedores, empresas, instituciones y responsables públicos para debatir en torno al impulso de los ecosistemas de innovación.

Así lo ha dado a conocer Málaga TechPark en un comunicado, en el que destaca que con una clara vocación de actuar como puente entre ciencia e industria, la conferencia ha buscado articular nuevas estrategias para la política de I+D+i, la transferencia de conocimiento y el desarrollo empresarial.

El evento ha sido impulsado por Málaga TechPark, la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), la Universidad de Málaga (UMA), a través de la Oficina UMA innTech e IEB Society, y el Ayuntamiento de Málaga, con el patrocinio de Fundación Unicaja y la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

En este contexto, la UMA refuerza su papel como agente de conexión entre investigación y empresa a través de innTech·4·Málaga, la marca compartida de la oficina UMA innTech y Málaga TechPark. La oficina, dirigida por Javier López, catedrático y delegado del rector para la Innovación Tecnológica, y quien dio la bienvenida durante la primera jornada, impulsa la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada, consolidando un ecosistema de innovación más integrado y competitivo.

UNA CONFERENCIA PARA CONECTAR TALENTO, CIENCIA E INDUSTRIA

La jornada inaugural estuvo marcada por tres grandes ejes: innovación tecnológica transversal, sostenibilidad y cultura de innovación industrial. El economista Luc Soete, profesor emérito de la Universidad de Maastricht, inauguró el programa con una ponencia sobre la innovación tecnológica transversal y su papel en los nuevos modelos de desarrollo industrial.

Le siguieron Toni de la Prieta, managing director del Lead Advanced Technology Center EMEA South de Accenture, y Antonio Gómez-Guillamón, fundador y CEO de Aertec Solutions, quienes destacaron la relevancia de la colaboración entre la empresa tecnológica y el tejido industrial. Moderó el bloque José Manuel Leceta, vicepresidente sénior de Políticas de Innovación en Innova IRV.

En la sesión dedicada a sostenibilidad, Totti Könnölä, CEO del Insight Foresight Institute, analizó los retos de la innovación sostenible y la planificación estratégica a largo plazo, acompañado por Pedro Galdón, CIO y CISO de Emasa.

El bloque sobre cultura de innovación industrial estuvo protagonizado por Luke Georghiou, profesor de la Universidad de Manchester, y Jesús Amores González, responsable del Vodafone Innovation Hub, moderados por María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación Ciedes.

ECOSISTEMAS DINÁMICOS Y TALENTO COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN

Las sesiones sobre los actores y activos del ecosistema reunieron a Ugo Rizzo, profesor asociado de la Universidad de Ferrara; Javier López, catedrático de la Universidad de Málaga y delegado del rector para la Innovación Tecnológica, y Jennifer Cassinenga Harper, consultora de Policy Xienza (Malta), en un bloque centrado en el papel de la universidad y la transferencia de conocimiento.

Posteriormente, Francesco Rentocchini, analista económico en la Comisión Europea; Alejandro Torrecilla Torregrosa, director general de Dekra, y Lourdes Cruz Ochotonera, directora de Desarrollo de Negocio y Promoción de Inversiones de Málaga TechPark, debatieron sobre el talento como factor clave de competitividad, en una sesión moderada por Clara Gálvez, directora de Control Interno y Contratación de Málaga TechPark.

Charles Edquist, profesor y titular de la Cátedra Ruben Rausing en Innovación en la Universidad de Lund, y Raquel Saiz, responsable de Incidencia e Impacto en la Fundación Cotec, abordaron la importancia de las redes de colaboración y la interacción entre agentes para acelerar la transferencia tecnológica.

GOBERNANZA, INVERSIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La segunda jornada profundizó en los mecanismos de apoyo, la gobernanza inteligente y la medición de resultados. En el bloque sobre modelos de soporte a la innovación, participaron Cristina Andrés Urarte, responsable de Innovación del Parque Tecnológico de Euskadi; Álvaro Simón de Blas, director general de BIC Euronova, y Josep María Piqué, presidente ejecutivo de La Salle Technova Barcelona y vicepresidente de APTE.

El panel sobre atracción de inversiones y nuevos modelos de negocio contó con Guillermo Dorronsoro, consejero del consejo de dirección de Zabala Innovation Consulting; Verónica Ramírez, directora de Eurecat Málaga; y Rafael Tirado, representante de Andalucía Trade.

En la sesión de políticas públicas y regulación, Daniele Archibugi, profesor del Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR), ofreció una mirada crítica sobre el papel de las políticas públicas en la regulación de la innovación, junto con Alicia Izquierdo García, teniente de alcalde de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, y Johan Stierna, investigador del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea.

Finalmente, Patries Boekholt, directora de Innovation Policy Matters; Dominique Foray, profesor de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne; Andrés Barge Gil, profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Jordi Molas-Gallart, profesor de investigación en INGENIO (CSIC-UPV); y Alicia Shelley, directora de Partnerships & Operations de la Asociación Internacional de Parques Científicos (IASP), cerraron el encuentro con reflexiones sobre gobernanza inteligente, especialización ecosistémica y métricas de impacto.

MÁLAGA TECHPARK, MOTOR INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN

La MinnD Conference ha contado con una participación destacada de Málaga TechPark, que reafirma su papel como hub tecnológico internacional y como espacio estratégico para la atracción de talento y empresas de alta tecnología.

Felipe Romera Lubías, director general de la tecnópolis malagueña, intervino en el panel "Where to evolve", junto a Ezequiel Navarro Pérez, presidente de la Fundación Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), destacando la necesidad de articular un modelo de crecimiento inteligente basado en la colaboración entre industria, universidad y administraciones públicas.

La participación de Lourdes Cruz Ochotonera y Clara Gálvez reforzó el compromiso del parque con la gestión de la innovación y la promoción internacional. En este sentido, Málaga TechPark vive un momento de expansión clave, marcado por la llegada del centro de innovación de imec, referente mundial en microelectrónica y nanochips, lo que consolida el papel del parque como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos del sur de Europa.

La MinnD Conference 2025 ha confirmado la posición de Málaga como nodo estratégico en la agenda europea de innovación. La ciudad ha demostrado su capacidad para reunir a líderes académicos, institucionales y empresariales en torno a un objetivo común: impulsar un modelo de crecimiento inteligente, sostenible y basado en conocimiento.

El encuentro ha representado una oportunidad para fortalecer la colaboración entre Málaga TechPark, la Universidad de Málaga y los agentes del ecosistema innovador local, sentando las bases de nuevas alianzas que trascienden la escala regional y consolidando a Málaga como un referente internacional en innovación industrial y transferencia tecnológica.