Málaga acoge la próxima semana el encuentro '#EmpoderaLIVE', sobre el papel de la sociedad civil en el avance de la IA

Congreso '#EmpoderaLIVE 2025. - FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Echegaray de Málaga acogerá los próximos 6 y 7 de octubre #EmpoderaLIVE, el encuentro internacional de referencia en tecnología cívica impulsado por Fundación Cibervoluntarios, que en su 20 aniversario pondrá el foco en la importancia de la participación de la sociedad civil en el diseño y desarrollo de la inteligencia artificial para avanzar hacia un ecosistema digital descentralizado, abierto, transparente, ético e inclusivo que garantice derechos y oportunidades.

Con el lema '20 años construyendo Soberanía Digital Ciudadana', el encuentro abordará, informa la fundación a través de una nota, "quién decide cómo se diseña, desarrolla y gobierna la tecnología" y qué papel debe desempeñar la ciudadanía en estas decisiones, en un contexto marcado por "la rápida expansión de la inteligencia artificial y el debate internacional sobre su impacto, límites, responsabilidades y regulación".

Durante el encuentro se presentará además la Alianza por la Soberanía Digital Ciudadana, un movimiento internacional que pretende reunir a organizaciones de la sociedad civil de distintos países para trabajar de forma conjunta y elaborar un documento de recomendaciones de políticas públicas que será trasladado al Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial de Naciones Unidas, previsto en Nueva York en mayo de 2027.

Esta alianza, asegura la fundación, "defenderá la importancia" de incorporar a la sociedad civil en el diseño y desarrollo de la IA para "avanzar hacia un ecosistema digital descentralizado, abierto, transparente, ético e inclusivo".

Entre las cuestiones que se abordarán figuran también la gobernanza global de la inteligencia artificial y su relación con la neurotecnología y la autonomía mental.

La iniciativa parte de la Declaración Colectiva por la Soberanía Digital Ciudadana, cocreada durante #EmpoderaLIVE 2025 con la participación de más de 500 personas de distintos países. Asimismo, la organización señala que la nueva alianza parte de las relaciones establecidas con más de 200 organizaciones, entidades y líderes internacionales que han participado en las distintas ediciones del encuentro.

Asimismo, el programa de #EmpoderaLIVE combinará las sesiones de debate con espacios de networking y propuestas artísticas, entre ellas una acción poética de Sonia Aldama y una acción musical de Javier Puche.

La cita contará con referentes internacionales como Juliana Rotich, emprendedora tecnológica keniana; Suzy Madigan, fundadora de The Machine Race y especialista en inteligencia artificial responsable; Ana García Robles, directora del IA Humanity Lab de Naciones Unidas; así como Guido Girardi, exsenador chileno vinculado al impulso de la legislación sobre neuroderechos.

También asistirán nombres reconocidos en la defensa de la ciudadanía en los medios digitales, como Alicia Combaz, cofundadora de Make.org; Sylvia Poll y Gitanjali Sah, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); y Pia Mancini, especializada en innovación democrática y tecnología cívica.

Finalmente, también asistirán figuras internacionales con experiencia en la materia, como son Arturo Filastò, fundador de OONI, el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red; Daniella Esi Darlington, CEO de Alleina AI; Aakash Sethi, fundador de Quest Alliance y Asia 21 Leader, y Joyce Dogniez, vicepresidenta de Internet Society Foundation, entre otros.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta completar aforo a través de la web oficial del encuentro. La cita también podrá seguirse en directo mediante 'streaming' y a través del canal de YouTube de EmpoderaORG.