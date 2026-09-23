El Ayuntamiento de Málaga advierte con una campaña de los riesgos de las redes sociales para captar víctimas de explotación sexual - WEB AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, se suma un año más al Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemora este miércoles, 23 de septiembre, y lo hace dando continuidad a la campaña 'No te lo creas' impulsada el año pasado, que pone el foco en el uso de Internet y redes sociales para captar a adolescentes y mujeres jóvenes.

Así lo han informado en un comunicado en el que han señalado que como viene ocurriendo desde 2016, el Consistorio activa una campaña para sensibilizar sobre la dimensión que rodea a la prostitución, así como para hacer reflexionar a la ciudadanía de que "la trata de personas afecta a mujeres, niñas y niños que son captados por vivir en situaciones de pobreza y especial vulnerabilidad para ser explotados sexualmente".

Han apuntado que según la ONU Mujeres, más del 60% de los casos de captación para explotación sexual en Europa comienzan en entornos digitales. Por esto, se persigue "desenmascarar las falsas promesas de dinero fácil, fama o independencia y la realidad de explotación sexual, violencia o pérdida de libertad que puede esconderse detrás". Además, se incide en la necesidad de formar a familias, educadores y ciudadanía en general como agentes de prevención.

Esta acción, que refuerza el compromiso municipal en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, se enmarca en el eje sobre violencia de género y violencias machistas recogido en la III Estrategia Transversal de Género, que contiene las líneas de trabajo, en materia de igualdad, aprobadas por el Ayuntamiento de Málaga.

La campaña cuenta con la participación de las asociaciones que trabajan y se dedican en Málaga a la atención a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, en concreto Accem, Cruz Roja, Inserta Málaga, Nuevo Hogar Betania, Rescate, Cruz Roja, Asociación Adaia, Cepma, Arrabal y la Unidad de Salud Sexual de la Junta de Andalucía.

Además, a través de este grupo de trabajo se está organizando una jornada de sensibilización que se celebrará durante el mes de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo con el objetivo de implicar a la población joven en la lucha contra la trata.

Los materiales que conforman la campaña se distribuirán en mupis digitales y la pantalla de El Corte Inglés. Además, han señalado que la información y los teléfonos o enlaces de las páginas web de entidades involucradas en la prevención y concienciación de la explotación sexual y la trata de personas se puede consultar la web: https://noalatrata.eu/.