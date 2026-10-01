Con Málaga afea al alcalde su "falta de empatía" ante el crecimiento de precios de la vivienda

Imagen de la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga ha sido "tajante" respecto a las declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, en el debate del estado de la ciudad, tachando de "bochornosas" y de una "absoluta falta de empatía" cuando este comentó que el crecimiento de precios "solo es un problema para quienes no tienen vivienda".

Según ha recogido la formación política en una nota, Morillas ha pedido al alcalde que exija a su grupo parlamentario que vote a favor de los decretos que se presentan en el Congreso de los Diputados y que, a su juicio, "suponen un avance importantísimo para garantizar la vivienda por derecho para miles de familias malagueñas".

Morillas ha tachado de "bochornosas" las declaraciones que hizo el alcalde en el debate del estado de la ciudad en el día de este pasado jueves, que "resume cuál es su posición a la hora de afrontar el problema de la vivienda".

Según ha expuesto, el alcalde dijo que "el crecimiento de los precios es un problema para quienes no tienen vivienda, pero no es un problema para quienes sí tienen vivienda". Para la portavoz adjunta, estas declaraciones "además de producir vergüenza ajena y de evidenciar que tenemos un alcalde absolutamente falto de empatía, muestran también que el alcalde del último gobierno del Partido Popular no está legitimado para aportar soluciones al problema de la vivienda en Málaga porque el alcalde es el máximo representante de los especuladores en esta ciudad".

Asimismo, la edil ha remarcado que de la Torre es un alcalde "que está agotado él, y está agotado su modelo de ciudad", porque según ha expuesto, "no está entendiendo, no está leyendo lo que hoy es un clamor social en la calle, que es que la vivienda no puede ser un negocio, que es que en la ciudad de Málaga no se puede continuar especulando al mismo tiempo que se expulsando a miles de familias trabajadoras de la ciudad".

"Yo le quiero lanzar un mensaje hoy aquí al señor de la Torre. El señor de la Torre, si tuviera disposición, lo que debería estar haciendo es exigir al grupo parlamentario de su partido que vote a favor de la convalidación de los dos decretos que mañana se van a someter a votación en el Congreso de los Diputados, que son un avance importantísimo para garantizar la vivienda por derecho, un avance que se produce gracias a la movilización popular, a los Sindicatos de Inquilinas, a la gente que se está organizando en las movilizaciones, en la acampadas, como la de la Plaza de la Constitución, exigiendo que es necesario prohibir la especulación y garantizar la vivienda por derecho", ha remarcado Morillas.

Respecto a los decretos, Morillas ha señalado que "nos marcan el camino porque estos decretos llegan tarde para muchas familias malagueñas que ya han sido desahuciadas, en el caso de Teresa, Elvira y Tita Mari, de tantas familias que ya han sido desahuciadas y que hoy están en la calle sin alternativa habitacional".

Por tanto, ha defendido que es "imprescindible" que se continue con la movilización social, que continuemos ejerciendo la presión social y la presión institucional, "hasta que logremos que el alcalde, que el Ayuntamiento de Málaga, le brinde alternativas habitacionales dignas a todas las familias que hoy están en la calle y hasta que logremos que la vivienda sea un derecho y no un negocio", ha argumentado.