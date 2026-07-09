Málaga y la Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones celebran una jornada de sensibilización entre menores

El Ayuntamiento de Málaga y Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones celebran jornada de sensibilización entre menores - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, junto a las entidades que integran la Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones, han celebrado este jueves una jornada de sensibilización entre menores para, a través de acciones lúdicas, contribuir a la prevención del consumo de drogas y otras adicciones, tales como las redes sociales o los videojuegos.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido a esta jornada, celebrada en el campo de fútbol La Virreina en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemoró el pasado 26 de junio.

La actividad, dirigida a menores de entre 12 y 14 años, persigue concienciar sobre los riesgos de las adicciones. Con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento y del Instituto Andaluz de la Juventud, la jornada organizada bajo el lema 'Sal de la pompa', busca promover hábitos saludables, reforzar su capacidad de decisión y fomentar la ocupación positiva del tiempo libre.

Además, se han instalado expositores informativos donde se ha ofrecido material educativo, asesoramiento y alternativas de ocio por parte de las entidades de la Agrupación.

La Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones, formada por ACP, Amalajer, AMAR, Femad, Inpavi, Jomad, Proyecto Hombre, Centro de Vida Cristiana y el Ayuntamiento de Málaga, tiene la prevención como base de su filosofía de actuación para evitar situaciones de riesgo social.

El trabajo en red y la coordinación de las actuaciones preventivas son su objetivo principal, potenciando e impulsando acciones de promoción de estilos de vida saludables y prevención de las drogodependencias, ludopatía y otras conductas de riesgo.

CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han señalado en un comunicado que, de forma paralela, el Área de Juventud tiene en marcha una nueva edición de la campaña informativa 'Hazlo bien' de prevención de conductas de riesgo en el ocio nocturno juvenil desde mayo a octubre.

La iniciativa se realiza por cuarto año consecutivo mediante acciones de asesoramiento ante conductas de riesgo para la salud, especialmente el consumo de alcohol, sustancias estupefacientes, vapers y bebidas energéticas, así como información sobre sexualidad segura.

Este servicio se ofrece los fines de semana en diferentes emplazamientos con mayor afluencia de jóvenes como zonas de restauración y eventos musicales.

Además, estará presente en las ferias estivales de los distritos Puerto de la Torre, Campanillas y Este, así como en la explanada de la Juventud durante toda la Feria de Málaga.

La iniciativa 'Hazlo bien' contempla la instalación de una carpa y el despliegue de jóvenes mediadores de ACP con formación en adicciones, sexualidad segura, resolución de conflictos y primeros auxilios que se encargan de informar y dar recomendaciones, así como de entregar material preventivo de forma gratuita como preservativos, controles de alcoholemia o tapa vasos.

Esta campaña se une a los diferentes programas desarrollados desde el Consistorio en el ámbito de la prevención, tanto las impulsadas de manera transversal a través de la Agrupación de Desarrollo de Adicciones como las realizadas por otras áreas municipales.

En este sentido, han recordado que el Área de Educación realiza actividades dentro del programa 'Educar para la convivencia' en centros educativos entre las que destacan los cursos de resolución de conflictos y mediación y los talleres de recursos frente al acoso escolar.

La Policía Local colabora en este programa impartiendo charlas-coloquio para informar y concienciar a los escolares sobre temas como el bullying, los riesgos de Internet o la prevención y peligros de las drogas.

También se incluyen varios talleres encaminados a fomentar hábitos de vida saludables que mejoren la calidad de vida y promuevan el bienestar físico, mental y emocional.