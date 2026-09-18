Málaga albergará ECOC 2026, un congreso pionero sobre las comunicaciones ópticas, fototónicas e IA

Cartel de ECOC 2026. - FYCMA MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), acogerá el congreso más prestigioso de Europa y uno de los dos más importantes a nivel global en el ámbito de las comunicaciones ópticas y la fotónica.

El encuentro reunirá del 20 al 24 de septiembre a los principales líderes de la industria de las comunicaciones ópticas, los semiconductores y la computación cuántica, con compañías referentes como IMEC, Huawei, y Ciena, centradas en la revolución de los chips fotónicos para clústeres de IA, y computación cuantica.

Según un comunicado, se prevé que el evento reúna a más de 6.500 científicos, líderes industriales y ejecutivos globales, generando un impacto económico estimado superior a los cinco millones de euros en la ciudad.

El evento, organizado por los profesores y especialista en la materia Iñigo Molina Fernández, de la Universidad de Málaga y José Capmany Francoy, de la Universitat Politècnica de València, albergará la Conferencia ECOC, un foro científico de vanguardia con más de 2.300 delegados y la presentación de más de 550 trabajos científicos seleccionados por su relevancia en investigación y desarrollo tecnológico.

Desde la organización han destacado que el evento posicionará a Málaga "como el epicentro global del desarrollo tecnológico que hace posible la Inteligencia Artificial (IA), la computación cuántica y las futuras redes 6G".

Paralelamente se celebrará la exhibición ECOC, una feria comercial de 16.000 metros cuadrados que reunirá a más de 350 empresas e instituciones de 30 países.