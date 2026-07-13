Con Málaga augura "nueva etapa" en Málaga ante "el modelo agotado del PP" y la nominación de De la Torre como candidato

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) - La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha declarado este lunes, tras conocer que Francisco de la Torre volverá a presentarse como candidato del PP a las próximas elecciones municipales, que "no ha sido una sorpresa para nadie" y ha califica el último mandato del alcalde como "un mandato perdido para los malagueños al desatender a la Málaga real".

Asimismo, augura "una nueva etapa" en la ciudad con "la gente humilde como protagonista" y en la que "entre todas", se le saque tarjeta roja a la trama especulativa del Partido Popular.

"La nominación de De la Torre como candidato del Partido Popular no sorprende a nadie. Lo que no está claro es qué pasaría si ganara las elecciones: ¿agotaría el mandato o no lo haría?", ha cuestionado.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que "lo que sí tenemos claro es que con Paco de la Torre o sin Paco de la Torre, el modelo del Partido Popular está agotado porque genera desigualdad. Hay dos Málagas. Una es la que sale en los vídeos del señor De la Torre y otra que es la Málaga real, la de todas esas familias trabajadoras a las que cada vez se les hace más cuesta arriba llegar a fin de mes".

"Este mandato ha sido un mandato perdido para los malagueños y ha sido un mandato perdido porque ante el principal reto que era reducir el precio de la vivienda, no se ha hecho absolutamente nada y hoy la mayoría de los malagueños ven cómo se les suben los precios del alquiler, ven cómo no pueden pagar una hipoteca y cómo muchos de ellos tienen que marcharse de sus barrios y de su ciudad", ha criticado.

Ha apuntado que "De la Torre se prometía una legislatura muy feliz con mayoría absoluta, sin embargo, ha tenido a media Málaga tirada a la calle, movilizándose, señalando que no puede ser que siga siendo Málaga una ciudad preciosa para especular, pero una ciudad en la que cada vez es más difícil que la gente pueda tener vidas dignas".

"Los malagueños han salido a la calle a decirle al Partido Popular que deje de vender la ciudad a cachitos como está haciendo. Y efectivamente el principal resultado de la gestión de De la Torre durante estos 26 años ha sido que ha conseguido que Málaga sea la mejor ciudad para especular", ha dicho.

Por último, Morillas ha manifestado que "nosotras aspiramos a que Málaga sea la mejor ciudad en la que la gente trabajadora, la gente humilde, pueda tener vidas dignas, felices y con derechos".

"Por eso estamos dispuestas a levantar una alternativa social y de izquierda que abra una nueva etapa en la ciudad de Málaga. Una etapa de cambio y de transformación social. Una etapa que cuente con el protagonismo de la gente trabajadora, de las vecinas, de esas generaciones jóvenes a las que se les está arrebatando la posibilidad de vivir en su ciudad. Y también una etapa en la que se les saque la tarjeta roja a la trama especulativa del PP y en la que nos pongamos juntas y juntos manos a la obra para recuperar la ciudad", ha concluido.