Málaga celebra el foro 'Plazas-puente: una integración segura del Guadalmedina'

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante su intervención en el foro 'Plazas-puente: una integración segura del Guadalmedina' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha participado hoy en el foro 'Plazas-puente: una integración segura del Guadalmedina'.

Durante la jornada, organizada por Diario 'Sur' con la colaboración del Ayuntamiento, se ha abordado la propuesta de integración urbana del Guadalmedina, que comprende actuaciones de adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del tramo comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel --a la altura del MUCAC-Mayoristas-- con el objetivo de integrar el cauce en la trama urbana y conectar las zonas de la ciudad situadas entre las dos márgenes.

El foro, celebrado en el hotel Vincci Posadas del Patio, ha comenzado con la ponencia 'Integración urbana del río Guadalmedina', a cargo de Carlos García y Andreu Estany, CEO y director del departamento de Arquitectura y Urbanismo de Esteyco, respectivamente, que es la empresa redactora del anteproyecto que ha servido de base para la licitación del proyecto constructivo.

Posteriormente, en la mesa 'Casos de éxito en transformaciones de cauces urbanos', se han mostrado las actuaciones de Madrid Río, los Parque del río Medellín (Colombia) y las rieras de Tarrasa.

En ella han intervenido el director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Infanzón; el arquitecto, fundador del estudio Land y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia), Juan David Hoyos; y el arquitecto del estudio AldayJover Arquitectura y Paisaje, Jesús Arcos.

En la mesa 'El caso de Málaga', han participado el arquitecto y urbanista fundador de SMP Arquitectos, Salvador Moreno Peralta; el ingeniero de Caminos y excomisario de aguas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Jorge Robles; y el profesor del departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, Leonardo Nanía Escobar.