Málaga cerrará la Feria con una ocupación hotelera del 93,12%, superior a la de 2024

Miles de malagueños y visitantes disfrutan de la Feria de Málaga en las calles del centro - Álex Zea - Europa Press

El mayor índice se registró durante el primer fin de semana, que llegó a un 96,70%

MÁLAGA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) prevé cerrar la Feria de Málaga de 2025 con una ocupación total del 93,12%, lo que supone un incremento de casi un punto por encima de los valores alcanzados el pasado año.

Estos datos, según han señalado desde Aehcos en un comunicado, suponen un incremento de las previsiones iniciales de la patronal hotelera, ya que a 14 de agosto de 2025 fijaba el cierre de la Feria con una ocupación hotelera inferior al 90%, concretamente al 89,91%.

Así, tanto en la edición de 2025 como en la de 2024, el mayor índice de ocupación hotelera se ha registrado al principio de la Feria, coincidiendo con la noche de los fuegos y el primer fin de semana de las fiestas.

Este año los establecimientos hoteleros han estado ocupados en un 96,70% entre el 14 y el 17 de agosto --tres noches--, mientras que en 2024 lo estuvieron en un 95,61% entre el 16 y el 19 de agosto --tres noches--.

En relación con los días siguientes, la ocupación se prevé del 90,40% del 22 al 24 de agosto de 2025, es decir hasta el final de la Feria, mientras que el pasado año la ocupación tan solo alcanzó el 87,38% entre el 23 y el 25 de agosto, último fin de semana de las fiestas.

En cuanto las procedencias de los visitantes alojados en los establecimientos de alojamiento tuísticos durante esta Feria de 2025, el 40% de los visitantes ha sido de procedencia nacional, mientras que los visitantes de procedencia internacional han tenido una representatividad del 60%, datos muy similares a los de la Feria de 2024.

El vicepresidente de Aehcos por Málaga Capital, Francisco Moro, ha afirmado que "en principio, desde Aehcos estamos satisfechos con los resultados de ocupación registrados esta presente Feria 2025, puesto que superan, aunque muy ligeramente, los datos registrados el pasado año y también se sitúan por encima de nuestras previsiones iniciales por lo que podemos concluir que la demanda de última hora ha incrementado las reservas con un comportamiento bueno también durante el segundo fin de semana de Feria".

"En cuanto a las procedencias de los turistas alojados en los hoteles, las cifras han sido muy similares a las del año precedente", ha concluido.