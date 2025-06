Málaga consolida su papel como epicentro de innovación al acoger la segunda edición del Global Photonics Economic Forum

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga volverá a convertirse en el epicentro de la industria fotónica con la celebración de la segunda edición del Global Photonics Economic Forum, los días 7 y 8 de octubre de 2025.

Este evento internacional, organizado por Optica, reunirá a más de 450 ejecutivos de todo el mundo en un entorno estratégico para el intercambio de conocimientos, la cooperación y la inversión tecnológica, han indicado desde la organización en un comunicado.

El foro tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y contará con la participación de figuras clave de la industria global.

Entre ellas, Michael Kaschke (ex CEO de Zeiss), Stefan Traeger (CEO de Jenoptik), Marisa Edmund (CEO de Edmund Optics), Jo de Boeck (Vicepresidente Ejecutivo de imec), William McGann (CEO de Quantum Computing Inc.), Mike Powell (Socio Gerente de Renevo Capital), Frank Levinson (Fundador de Finisar y miembro del Consejo de Administración de Fabrinet), Maria Marced (ex Presidente de TSMC Europa), Christina Hirschl (CEO de Silicon Austria Labs), quienes compartirán su visión sobre los retos tecnológicos, la situación geopolítica global y las oportunidades emergentes en sectores como la salud y la automoción.

La Junta Directiva del foro, compuesto por referentes como Gregg Bartlett (CTO de GlobalFoundries), John TC Lee (CEO de MKS Instruments), Edwin Roks (ex CEO de Teledyne), Chuck Mattera (ex CEO de Coherent), Reinhard Voelkel (CEO de Focuslight Switzerland y copresidente del GPEF) y Michael Lebby, experto internacional en tecnología, garantizará "una agenda centrada en las tendencias más relevantes del sector".

Por otro lado, han detallado que el evento incluirá la entrega de los Premios Optica i4, que reconocen la innovación, el impacto, la inclusividad y la integridad dentro del ecosistema fotónico. La edición anterior reconoció a personalidades como Chuck Mattera e instituciones como imec, representada por su CEO, Luc van den Hove.

Además de las sesiones plenarias y paneles de discusión, el programa ofrecerá reuniones de networking, una exposición con más de 40 estands, y transmisión en vivo para una audiencia global.

El foro cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y Málaga TechPark, "fortaleciendo su posicionamiento como cita ineludible en el calendario de la industria fotónica". José Pozo, CTO de Optica, ha incidido en que "Málaga apuesta por el futuro de la fotónica, atrayendo líderes globales y consolidando su papel como motor tecnológico del sur de Europa".