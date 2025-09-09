Málaga correrá el 26 de octubre por la libertad de prensa

Presentación de la VIII edición de la Carrera por la Libertad de Prensa. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga abre este miércoles, 10 de septiembre, las inscripciones de la VIII edición de la Carrera por la Libertad de Prensa, que se celebrará el domingo 26 de octubre con el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes 'Basti' como padrino.

El recorrido, de siete kilómetros, discurrirá por las calles más céntricas y emblemáticas de Málaga desde el estadio La Rosaleda hasta la avenida Cervantes para reivindicar un año más un periodismo libre y de calidad. Al igual que en las tres últimas ediciones, incorpora la Marcha Solidaria de la Prensa, de tan solo dos kilómetros, pensada para toda la familia, cuya recaudación se destinará este año a la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo de Málaga).

La cita de carácter popular cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, Metro Málaga, Bidafarma y el Hospital Quirónsalud Málaga, este último como responsable de la cobertura sanitaria. Además de medio centenar de entidades, empresas y medios de comunicación.

La diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco; el director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, han presentado esta octava edición, con la asistencia de 'Basti', actualmente miembro del Área Social de la Fundación del Málaga CF, y Gabriel Leal, vicepresidente de la Fundación Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo).

Así, Ledesma ha señalado que la libertad de prensa es "un derecho fundamental de los ciudadanos y es asunto de todos defenderlo, reivindicarlo y mantenerlo". Además, ha incidido en la necesidad de contar con medios de comunicación y profesionales libres, bien formados e independientes que "filtren y ayuden a discernir entre lo importante y lo accesorio".

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga ha recordado durante la presentación del evento la amenaza que supone la desinformación para la libertad de prensa. "Correr de la mano ciudadanía y periodistas, como hacemos en esta carrera, es una buena forma de concienciar sobre los peligros que afectan a nuestra convivencia, y de reivindicar la libertad de prensa como garante esencial de nuestra democracia", ha dicho Blanco.

Pero, además, ha instado también a "lograr traspasar fronteras para poder ayudar a tantos periodistas que pierden la vida por informar y denunciar situaciones que atentan contra los derechos humanos", en referencia a los 247 profesionales de la comunicación asesinados en Gaza.

Por su parte, el director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga ha destacado que se trata de un evento deportivo, solidario y reivindicativo, con el que arranca el calendario deportivo de carreras populares de la Ciudad de Málaga. "Es una prueba con un marcado carácter malagueño por las numerosas entidades que participan y por su recorrido por el centro de la ciudad. Es un lujo para los deportistas poder hacer un recorrido tan poco habitual", ha apuntado.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja ha subrayado la apuesta de la entidad por eventos que aúnan, como este, deporte, cultura, valores sociales y solidaridad. "Una Málaga informada es sinónimo de un proyecto sano, lúcido y compartido del que, sin duda, estamos orgullosos de formar parte activa", ha añadido Lerones.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Casa del Sagrado Corazón, entidad a la que se destinará parte de la recaudación de la Carrera de la Prensa, ha destacado la importante labor que realiza dicha entidad de ayuda a las personas sin hogar más necesitadas desde hace 50 años. Al igual que el resto de los intervinientes, en la importancia de la libertad de prensa. "Sin la que no hay ni tejido social ni democracia", ha dicho.

Sebastián Fernández Reyes 'Basti', padrino de esta edición de la carrera, ha hecho una llamada a la participación: "Yo voy a correr y animo a toda la afición del Málaga ha hacerlo el 26 de octubre. Estoy muy orgulloso de ser el padrino de la Carrera de la Prensa".

La carrera está avalada por numerosos medios de comunicación de Málaga, por colectivos periodísticos como la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) y la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP), que un año más se unirán para reivindicar una prensa independiente, y por empresas malagueñas como Trops, Gross Dentistas, Oxo Museo del Videojuego y La Vida Camper, entre otras.

La empresa Deporinter repite como organizadora técnica y los humoristas gráficos Idígoras y Pachi lo hacen como responsables de la imagen de la carrera, plasmada en la camiseta oficial que se regalará a los primeros mil corredores que recojan su dorsal en El Corte Inglés los días previos al evento, este año de color verde lima.

Esta edición contará nuevamente con la colaboración de los voluntarios de la Fundación Héroes, y los museos Picasso, Thyssen, Casa Natal, Ruso y Pompidou, con entradas que se sortearán en redes sociales entre las y los corredores. La Carrera de la Prensa será retransmitida en directo por Canal Málaga.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 24 de octubre, inclusive, y se realiza a través de carreradelaprensa.com y dorsalchip.es con precio reducido (seis euros) para los que se apunten antes del 12 de octubre. En la Carrera de la Prensa pueden inscribirse todas y todos los corredores a partir de 16 años en dos categorías Absoluta y Periodista. En la Marcha Solidaria, de tan solo dos kilómetros, se admiten todas las edades; los menores de cinco años no pagan y el resto, seis euros.

La recogida de dorsales, junto a la bolsa del corredor con la camiseta oficial y regalos de las empresas colaboradoras se podrá realizar los días 24 y 25 de octubre en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía de Málaga (5ª planta), en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

La Carrera de la Prensa es un evento sostenible. Un año más se suma a la campaña municipal de concienciación ambiental 'Málaga, cómo te quiero!?' para el reciclaje de los residuos emitidos y por el uso responsable de los espacios públicos urbanos.