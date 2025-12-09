Con Málaga critica "el afán recaudatorio del PP con las multas de tráfico"

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, atiende a los medios. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este martes que "en el presupuesto de 2026 hay un incremento asombroso en la previsión de ingresos a través de multas de tráfico".

"Son más de 18 millones de euros los que el Ayuntamiento de Málaga prevé ingresar a través de multas de tráfico, especialmente vinculadas con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones", ha señalado.

Morillas ha subrayado que "se constata así que este equipo de Gobierno tiene un profundo afán recaudatorio y, encima, y esto es lo peor, no hay ningún compromiso de que esos ingresos que se obtienen de multas de tráfico se vayan a destinar a políticas de movilidad que garanticen la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios o que permitan el fortalecimiento y la ampliación del transporte público colectivo, de manera que en la ciudad de Málaga pueda haber alternativas para la movilidad que sean eficaces y sostenibles".

También la portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que "en el presupuesto de 2026 solo se dedican a la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios 300.000 euros destinados a estudios técnicos".

"Esto significa que este mandato va a terminar en 2027 sin que en la ciudad de Málaga haya ni una plaza de aparcamiento disuasorio, algo que es especialmente grave cuando el 30 de noviembre ya entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones y se prevé un incremento de sanciones a los conductores sin que se le brinde a los trabajadores y a las trabajadoras ninguna alternativa para que puedan dejar su vehículo en un aparcamiento disuasorio y acudir a su centro de trabajo a través de un medio de transporte público colectivo que tenga una frecuencia suficiente y un precio razonable", ha dicho.

Por último, Morillas ha incidido en que esta situación "es un auténtico disparate". Desde nuestro grupo proponemos que todos los ingresos previstos por multas de tráfico en el presupuesto de 2026, se dedique a políticas de movilidad que sean reales y que brinden alternativas sostenibles a los trabajadores y a las trabajadoras", ha concluido.