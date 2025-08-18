Con Málaga critica "el caos" en el plan de movilidad de la Feria

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga ha criticado "el caos provocado" por el plan de movilidad diseñado por el equipo de gobierno durante los primeros días de la Feria de Málaga 2025, "que ha dejado en evidencia la falta de previsión y de diálogo con los principales actores implicados".

Con Málaga ha señalado en un comunicado que "entre los principales problemas detectados durante el pasado sábado destaca la insuficiencia de autobuses, lo que provocó colas interminables y esperas de más de una hora en distintos puntos de la ciudad".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que "es inadmisible que nuestros vecinos y vecinas que optan por ir a la feria en transporte público tengan que esperar tanto tiempo o que pasen autobuses tan llenos que no pueden parar". "La EMT debe reforzar de manera extraordinaria la frecuencia de autobuses en los días grandes de la feria", ha apostillado.

En cuanto al servicio de taxi, ha señalado que la situación en la parada de la puerta sur del recinto "ha generado auténtico caos, con accesos bloqueados y sanciones injustificadas a profesionales que intentaban atender a los usuarios".

"Desde Con Málaga junto con las asociaciones del taxi lo advertimos hace varias semanas, la parada de taxis de la puerta sur es una ratonera. El Ayuntamiento debe consensuar con el sector del taxi la ubicación y gestión de las paradas, garantizando fluidez y evitando embotellamientos. El taxi es un servicio público esencial y no puede tratarse como un problema, sino como un aliado para la movilidad en la feria", ha reclamado Sguiglia.

Asimismo, ha solicitado al equipo de gobierno que "deje de multar a taxistas que lo único que pretenden es dejar a sus clientes en la feria y evitar el caos provocado por una parada mal planificada".

De igual modo, ha añadido que "la situación se ha visto agravada por los precios abusivos de las VTC, que en trayectos desde el recinto ferial han alcanzado hasta 130 euros, una cifra que ha indignado a usuarios en redes sociales".

El portavoz de Con Málaga ha incidido en que "el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ante esta estafa a malagueños y visitantes. Es necesario sentarse con los principales operadores de VTC y establecer un tope razonable a los precios durante la feria. Nadie debería lucrarse aprovechándose de la necesidad de nuestro pueblo".

Así, desde Con Málaga consideran que lo sucedido "refleja una vez más falta de planificación, falta de escucha y ausencia de soluciones reales".

Por ello, la formación ha exigido "la puesta en marcha de una mesa de trabajo con todos los sectores implicados --EMT, taxistas, operadores de VTC y asociaciones vecinales-- para diseñar un plan de movilidad justo, sostenible y adaptado a la magnitud de la Feria de Málaga".

"La Feria es una de las citas más importantes y esperadas por nuestra gente y merece un sistema de movilidad a la altura, que priorice el interés general frente a la improvisación y los intereses privados. Málaga no puede permitirse repetir los mismos errores año tras año", ha concluido.