Con Málaga critica que el Instituto Municipal de la Vivienda solo ha entregado dos VPO en 2025

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Toni Morillas, ha criticado que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) solo ha entregado dos VPO en 2025, lo que ha calificado como "dato escandaloso" que demuestra "el fracaso de las políticas de vivienda del PP".

Según los datos ofrecidos por Con Málaga en un comunicado, en el año en el que más han subido los precios de la vivienda y el número de demandantes ha alcanzado los 34.366, el PP solo ha entregado dos VPO en Soliva Este, a lo que el grupo de izquierdas añade que desde 2021 el IMV solo ha entregado 109 viviendas públicas, "a pesar de la campaña institucional 'fake' en la que el equipo de gobierno del PP dice haber entregado más de 5000". Morillas ha exigido medidas que frenen la especulación y bajen los precios, así como la retirada de la campaña institucional del IMV.

Morillas ha criticado que "en el año 2025 el equipo de gobierno del Partido Popular solo ha entregado 2 VPO. Esto en el año en el que más han subido los precios del alquiler en Málaga, que ya alcanzan los 1.300 euros de media. El año en el que el número de personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda ha alcanzado su récord, llegando a los 35.000 inscritos. Resulta que el Ayuntamiento de Málaga su hoja de servicio es haber finalizado y entregado solo dos viviendas protegidas".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que su formación ha tenido acceso a los datos de los últimos cinco años "y son absolutamente desoladores". En cinco años el equipo de gobierno ha entregado 109 VPO. En el año 2021 entregaron cinco viviendas, en el año 2022, 20, en el año 2023, que era año electoral, entregaron 66 viviendas, en el año 2024, 15 y en el año 2025, 2 viviendas protegidas".

"Esto contrasta con un alcalde que ha dicho que este iba a ser el mandato de la vivienda protegida. Dijo que en los últimos años se habían construido más de 5.000 viviendas protegidas. Se comprometió a que en este año, en 2026, se entregarían más de 1.000 llaves de viviendas públicas a precios asequibles. Sin embargo, vemos que esto es absolutamente falso", ha subrayado.

Morillas ha exigido la retirada inmediata de la campaña institucional en la que se decía que se habían construido 5000 viviendas porque "es una campaña fake" ya que "los datos demuestran que el equipo de gobierno del PP no solo no ha construido las viviendas protegidas que dijo que había construido, sino que hay una política de vivienda absolutamente fallida. Por tanto, por decencia, deben retirar de manera inmediata esa campaña institucional pagada con dinero de los malagueños y de las malagueñas".

La concejala de Con Málaga ha remarcado que "estos datos muestran que esta política de vivienda del PP es fallida y que es urgente que por parte del ayuntamiento se pongan en marcha medidas que frenen la especulación, que pongan coto a las viviendas de uso turístico y a los apartamentos turísticos y que por parte de la Junta de Andalucía se declare Málaga zona tensionada de manera inmediata para que se puedan bajar los precios de los alquileres".

Por último, ha señalado que "el 56% de los inscritos son mujeres, es decir, la mayoría de los inscritos en el registro municipal de la vivienda son mujeres, con lo cual se vuelve a demostrar que la precariedad, la vulnerabilidad y las situaciones de falta de acceso a la vivienda se ceban particularmente con las mujeres y con las familias monomarentales"