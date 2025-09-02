Con Málaga critica la "negligente" gestión del Ayuntamiento en los parques de Huelin y del Oeste

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este martes la que ha considerado "negligente gestión del PP" con los parques de Huelin y del Oeste. Así, ha apuntado que están "abandonados" por "la dejadez" del Ayuntamiento, al tiempo que los ha comparado con la situación de los barrios.

En un comunicado, Morillas apunta que "lo que estamos viendo en el parque del Oeste y el parque de Huelin recuerda mucho a lo que también constatamos en las calles de los barrios. No es más que la consecuencia del abandono y la dejadez de un PP que en lugar de ocuparse de lo que es de todos, centra su gestión en un modelo de ciudad que no presta la más mínima atención a las necesidades y demandas de los vecinos".

De este modo ha manifestado que "el estado de abandono y la falta de mantenimiento de los parques de Málaga no es más que una muestra más de lo poco que le importa al alcalde y a su equipo de Gobierno los barrios de Málaga". "Ya ni siquiera se preocupa de realizar un mantenimiento decente y son las vecinas las que, de nuevo, tienen que dar la voz de la alarma", ha agregado Morillas.

La edil de izquierdas ha relatado que los vecinos "primero alertaron de la situación del parque del Oeste, con un lago claramente contaminado, con el agua verde y con los nenúfares colmados de espuma blanca. Luego, hicieron lo mismo con el parque de Huelin donde incluso están apareciendo multitud de aves muertas".

Razón por la cual ha considerado que "está claro que el Ayuntamiento no está haciendo su trabajo.", al tiempo que ha remarcado que "ya es triste que en una ciudad como Málaga, con la evidente carencia de zonas verdes y de esparcimiento que tiene, encima se descuide y abandone lo poco que tenemos".

Con Málaga ha pedido que tanto Teresa Porras como Penélope Gómez, concejalas de la gestión de Limposam, de Parques y Jardines y de Medio Ambiente, respectivamente, actúen inmediatamente "y solucionen los problemas de abandono de estos parques y su fauna".

Además, han pedido que el Gobierno local actúe para "garantizar su mantenimiento, cuidar la biodiversidad que contienen y dedicar mayores recursos, también de personal, tanto a la prevención como a la limpieza para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios y no se ponga en riesgo a su fauna".

"No podemos olvidar que estos parques se encuentran en una de las zonas más pobladas de Málaga, como es el distrito de Carretera de Cádiz, y que son de los pocos lugares en los que las vecinas pueden pasear y disfrutar de un espacio público de esparcimiento como para que ahora, su lamentable estado de conservación haga que no se tenga ganas de hacerlo" ha subrayado la portavoz adjunta de Con Málaga.

De igual modo, ha alertado de "la falta de protocolos de actuación" y ha exigido "explicaciones" al Área de Sostenibilidad Ambiental y al Área de Parques y Jardines: "Exigimos un servicio de atención a la fauna urbana digno y protocolos transparentes".

Morillas también ha criticado que "las escasas explicaciones dadas por el Ayuntamiento y nula capacidad de respuesta ante las denuncias vecinales, constatan que no existen protocolos adecuados, ni la dotación de personal suficiente y sobre todo, que no disponen de un plan para que estas escenas denunciadas por los vecinos no vuelvan a producirse".

Por último, ha incidido en que "ambos parques fueron inaugurados en 1992, hace ya 33 años y, desde entonces, poco o nada se ha hecho por ampliar los metros cuadrados de zona verde en el distrito".

"Ese es uno de los problemas estructurales que tiene Málaga y que no parece que un PP, obcecado en el hormigón, quiera solucionar. Málaga no sólo necesita más parques, sino también que los que hay se mantengan limpios y en condiciones dignas de ser disfrutados por la ciudadanía", ha concluido Morillas.