Con Málaga critica que PP "infrafinancia la UMA mientras pone alfombra roja a las privadas"

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes "que están denunciando la infrafinanciación de la Universidad de Málaga".

"La Universidad de Málaga es la penúltima en financiación por estudiante de Andalucía y la cuarta menos financiada de toda España", ha señalado y ha añadido que esto "da como resultado una situación absolutamente precaria, tanto para el profesorado como para el personal técnico, que repercute directamente en la calidad de la enseñanza universitaria en nuestra ciudad y en nuestra provincia".

Morillas ha criticado que "estamos viendo como Moreno lleva a cabo esa hoja de ruta que está aplicando a todos los servicios públicos. Al tiempo que deteriora la enseñanza universitaria pública, sigue poniéndole la alfombra roja a las universidades privadas, como podemos comprobar en nuestra ciudad y en nuestra provincia, donde en el último año han abierto sus puertas dos universidades privadas que han sido construidas en suelo municipal cedido, a un módico precio, por parte del Ayuntamiento de Málaga".

"Hemos visto cómo en los presupuestos de la Junta la financiación que se incorpora para las universidades públicas es absolutamente ínfima y no atiende las reivindicaciones y las demandas que los estudiantes están haciendo", ha criticado Morillas.

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha respaldado las reivindicaciones de la comunidad universitaria con esa convocatoria de paro durante cinco días y ha exigido "que dejen ya de desmantelar y de deteriorar nuestra educación pública para transferir fondos facilitando y poniendo la alfombra roja a las universidades privadas".