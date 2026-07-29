Málaga destina 35.000 euros a un proyecto para garantizar reparto de material y comprar alimentos para Venezuela

Mesa de Emergencia de Málaga a favor de Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación, Migración y Cooperación al Desarrollo, celebró este pasado martes la segunda reunión de la Mesa de Emergencia en la que las entidades sociales que trabajan en cooperación al desarrollo en Venezuela, tras lo terremotos, acordaron que el proyecto a financiar a través de la partida de 35.000 euros del Fondo de Emergencia habilitada por el Ayuntamiento sea el impulsado por la Asociación Civil Somos Integración (Asoin).

Lleva el título 'Tejiendo redes humanitarias para garantizar el acceso a medicamentos e insumos médicos esenciales en la respuesta a la emergencia sanitaria en Venezuela tras el doble terremoto' y la mesa ha considerado este proyecto una intervención prioritaria para dar respuesta a la emergencia, según ha informado el Consistorio en una nota.

Esta mesa de emergencia fue constituida el pasado 1 de julio para estudiar y canalizar todas las acciones que se puedan llevar a cabo para ayudar a la población damnificada por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. La segunda reunión estuvo presidida por la concejala delegada de Participación, Mar Torres.

A través de este proyecto se continuará con el envío y se garantizará el acceso a las personas afectadas de las más de cuatro toneladas de material sanitario donado por la ciudadanía de Málaga durante la campaña de recogida organizada desde el 29 de junio hasta el 2 de julio por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y Asoin.

Así, mediante este programa también se promoverá la articulación con entidades especializadas que trabajan con colectivos vulnerables, entre ellas las Hermanas de la Caridad, para la distribución de alimentos infantiles, artículos de higiene e insumos destinados a personas dependientes y en situación de especial vulnerabilidad.

En la reunión de la Mesa de Emergencia también participaron Cruz Roja, Covide-Amve, Médicos del Mundo y la Asociación por la Paz y el Desarrollo con el objetivo de coordinar esfuerzos, evitar duplicidades y generar iniciativas de ayuda humanitaria.

Para dar respuesta a estas necesidades, el Ayuntamiento activó la citada partida de 35.000 euros del Fondo de Emergencia para financiar distintas actuaciones de ayuda humanitaria. Así, las entidades tuvieron desde el 2 al 9 de julio para presentar sus proyectos.

Una vez recibidas dos propuestas, han sido evaluadas por un equipo técnico teniendo en cuenta el principio de acción humanitaria inmediata para mitigar el impacto y concentrar los esfuerzos en las zonas más afectadas, así como otros criterios como la viabilidad operativa, la eficiencia logística, la transparencia o la focalización en las personas más vulnerables.

Este fondo permitirá continuar con el reparto de todo el material sanitario recogido durante la citada campaña de recogida en el Centro Municipal de Recursos Participativos, ubicado en la calle Corregidor Francisco de Molina, 1 (distrito Cruz del Humilladero), que culminó con un balance de más de cuatro toneladas de artículos donados y la participación de cerca de 200 personas voluntarias.

Atendiendo al llamamiento de que en esos momentos se consideraba prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, la ciudadanía malagueña donó medicamentos tanto para atender las urgencias (analgésicos, antibióticos o antipiréticos o antisépticos) como para enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, asma...), así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos y otros artículos como lámparas de emergencia, pilas y linternas.

Tras un primer envío de 350 kilos de medicamentos que fue financiado por el Ayuntamiento, Asoin también pudo enviar un segundo lote de 218 kilos, mientras recientemente también ha sido enviado un tercer lote de 1.000 kilos de artículos de higiene personal a través de un acuerdo gestionado por el Consistorio con Air Europa e Iberia.

MESA DE EMERGENCIA

El Ayuntamiento de Málaga ha prestado especial atención a las catástrofes naturales que han generado situaciones de emergencia humanitaria en distintas zonas del mundo. En el año 2001, se creó una partida específica como fondo de emergencia para la atención de proyectos destinados a financiar situaciones de crisis humanitaria a raíz de los terremotos que se produjeron en Gujarat (India) y El Salvador.

Este fondo estuvo en funcionamiento de 2001 a 2005 y se financiaron once proyectos: India y El Salvador en 2001, Angola en 2002, Irán en 2003, Marruecos, Turquía y Sudeste Asiático (4 proyectos) en 2004 y Cuddalore (India) en 2005. Desde entonces y hasta 2009 se han atendido estas situaciones con fondos puntuales, habilitados para financiar proyectos extraordinarios.

En el año 2010, con motivo del terremoto que afectó a Haití y a propuesta de la mesa técnica, se creó la Mesa de Emergencia, con el objetivo de tener un espacio que fuese posible activar cada vez que se produjera una situación de crisis humanitaria. Este acuerdo fue refrendado posteriormente en el seno del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo.

A esta mesa son convocadas las entidades, asociaciones y ONG que trabajan en cooperación al desarrollo, con el objetivo de plantear acciones que puedan proporcionar algún tipo de ayuda para paliar la situación de extrema necesidad en la que ha quedado la población afectada.

En los últimos años, la Mesa de Emergencia ha sido convocada en distintas ocasiones, principalmente a causa de seísmos de gran magnitud como los registrados en Chile y Haití (2010), Japón (2011), Filipinas (2013), Nepal (2015), Ecuador (2016), Haití (2016)) o Marruecos, Turquía y Siria (2023).