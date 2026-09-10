Con Málaga exige a la Diputación ayudas para adaptar municipios menores al nuevo Reglamento de Circulación

Archivo - El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - IU - Archivo

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado este jueves que defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación de Málaga una moción relativa a la adaptación de municipios menores de 20.000 habitantes al nuevo Reglamento General de Circulación que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Márquez ha señalado que "ante esta situación, la mayoría de nuestros pueblos no tienen medios para adaptarse, ya que la norma obliga a reprogramar semáforos para proteger a los peatones, adaptar zonas de movilidad e, incluso, a renovar algunas instalaciones, algo para lo que la mayoría de los pueblos menores de 20.000 habitantes le faltan técnicos y recursos".

El diputado de Con Málaga ha subrayado que "por las travesías de nuestros pueblos, la gente cruza diario para ir al colegio, al médico o a comprar. Cruzar la calle con seguridad no puede ser un privilegio según donde viva".

"Por eso, desde Con Málaga exigimos a la Diputación ayuda técnica, económica y urgente para los ayuntamientos pequeños, y que revise ya todos los semáforos de la red provincial", ha añadido.

Por último, Márquez ha advertido de que "garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas es vertebrar la provincia, así como apoyar a nuestra provincia es apoyar a una Málaga real".

La moción que defenderá Márquez, propondrá que la Diputación de Málaga ofrezca a los municipios menores de 20.000 habitantes apoyo técnico, jurídico y económico para afrontar la entrada en vigor del Real Decreto 518/2026.

Esta iniciativa tiene el objetivo de ayudarles a identificar, reprogramar, adaptar o renovar las instalaciones semafóricas afectadas como a revisar y actualizar sus ordenanzas de tráfico y movilidad, su señalización y sus procedimientos administrativos para cumplir con todas las nuevas exigencias normativas.