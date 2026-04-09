Con Málaga exige a Junta que mantenga FP para alumnos con necesidades especiales en IES Salvador Rueda de Velez

Archivo - Málaga.- Con Málaga critica "inacción" de Junta ante "deterioro alarmante de centros educativos públicos" - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación una moción para reclamar que la Junta de Andalucía mantenga los Programas Específicos de FP Básica para alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en el IES Salvador Rueda de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, así como que "refuerce los recursos humanos, materiales y pedagógicos destinados a estos programas y que cualquier cambio en la oferta educativa se realice mediante un proceso de diálogo con la comunidad educativa, las familias y el profesorado".

Márquez ha explicado que han registrado la "iniciativa para evitar el cierre de los ciclos formativos dirigidos a jóvenes con necesidades educativas especiales en Vélez Málaga". "Estamos hablando de uno de los colectivos más vulnerables del sistema educativo: jóvenes que necesitan una formación adaptada, con apoyo específico, y que sin estos programas quedan directamente fuera del sistema", ha añadido en un comunicado.

De igual modo, ha recordado que "esto lo dicen claramente las familias, porque meter a este alumnado en programas ordinarios sin recursos no es inclusión, es abandono. Ya lo vimos en Álora cuando intentaron cerrar un ciclo específico y solo la movilización social consiguió frenarlo. Ahora vuelve a repetirse la misma situación en Vélez Málaga".

"Esto no es casual, sino que forma parte de un modelo. Mientras se cuestionan estos ciclos, la formación profesional privada está creciendo como nunca y, claro, lo privado va a lo rentable y estos programas no son económicamente rentables, pero sí lo son socialmente y ahí es donde tiene que estar lo público, garantizando derechos, no generando beneficios. Eliminar estos ciclos es expulsar del sistema educativo a quienes más lo necesitan", ha criticado.

Por último, Márquez ha manifestado que "por eso exigimos a la Junta de Andalucía que rectifique, que mantenga estos programas y que refuerce los recursos necesarios, porque la inclusión no se defiende con discursos, se defiende con recursos y con decisiones políticas".