Con Málaga exige un plan urgente de inspección "contra las ilegalidades en el mercado de la vivienda"

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital exige un plan urgente de inspección contra las ilegalidades en el mercado de la vivienda. Según señalan, el mismo debería centrarse en un programa de inspección que permita "detectar y sancionar todas las irregularidades del mercado inmobiliario, incluyendo viviendas en alquiler que incumplen la normativa urbanística, pisos y habitaciones sin cédula de habitabilidad, locales comerciales transformados en infraviviendas sin permisos y la proliferación de viviendas turísticas ilegales anunciadas sin autorización".

Nicolás Sguiglia, concejal y portavoz de Con Málaga, ha criticado este viernes que el mercado de la vivienda en la ciudad "se ha convertido en una auténtica selva", con precios "desbocados" y un volumen creciente de prácticas ilegales que, según señala, se exhiben "a plena luz del día" en los principales portales inmobiliarios sin que ninguna administración intervenga.

Sguiglia ha alertado de que, con una simple visita a cualquier portal de anuncios, pueden encontrarse pisos de alquiler de apenas 20 metros cuadrados, que incumplen la normativa urbanística básica y carecen de cédula de habitabilidad, pese a que esta es obligatoria para que una vivienda pueda ser alquilada legalmente.

El concejal ha señalado que el mismo problema se repite con locales comerciales transformados en viviendas, también anunciados como alquiler residencial "sin contar con los permisos necesarios ni las condiciones mínimas para ser habitados".

A esta situación se suma, según explica, la proliferación de viviendas turísticas ilegales que continúan anunciándose sin control. "Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía están llevando a cabo inspecciones efectivas", critica Sguiglia, quien critica que la falta de supervisión "está permitiendo que la ilegalidad se normalice" y que Málaga se convierta "en tierra de nadie".

Ante esta situación, el concejal ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "deje de mirar hacia otro lado" y actúe de manera inmediata." Urgimos al alcalde a poner en marcha un programa de inspección para hacer aflorar y sancionar todas las prácticas ilegales que se están produciendo en el mercado inmobiliario de Málaga", ha declarado Sguiglia.

El portavoz de la confluencia de izquierdas también ha pedido al regidor que reúna de inmediato a los responsables de los principales portales inmobiliarios digitales para exigirles la retirada automática de anuncios que incumplan la legalidad. "Un alcalde no puede permitir que se anuncien impunemente viviendas ilegales. Tiene la obligación de velar por la ley y por la seguridad de las familias", ha afirmado.

Y ha defendido que los portales "deben asumir su responsabilidad" y que el Ayuntamiento "no puede seguir consintiendo la publicación masiva de anuncios que vulneran toda normativa en materia de vivienda, habitabilidad y urbanismo".

Sguiglia ha concluido reclamando un giro urgente en las políticas municipales de control del mercado de la vivienda. "Tenemos que poner fin a esta selva. Debe imperar la democracia, la legalidad y el derecho a la vivienda antes que los negocios de unos pocos. Málaga no puede seguir permitiendo que la ilegalidad sea la norma en su mercado inmobiliario".