Con Málaga exige que se rectifique "basurazo" y que nueva tasa sea "progresiva y acompañada de bajada de IBI"

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital critica el que denomina "basurazo" del alcalde, Francisco de la Torre, y exige, mediante una moción que defenderá en la comisión de Economía, que el equipo de gobierno del PP "rectifique este nuevo 'tasazo' y emprenda un proceso de diálogo y de participación con los vecinos y con las vecinas de Málaga".

La petición que va a presentar Con Málaga recoge tres medidas: que la tasa de basura sea progresiva, "para que pague más quien más tiene"; que se rebaje el recibo del IBI y que se establezca una tasa específica para las viviendas turísticas.

La portavoz del grupo, Toni Morillas, asegura que "la nueva tasa de basura del PP supondrá para las familias trabajadoras malagueñas el pago de hasta 271 euros, ya que, en gran medida, se aplica de manera lineal. Da igual que tengas mayor poder adquisitivo o menos. El único concepto variable que incorpora es el consumo de agua, por eso planteamos que se pongan en marcha elementos de progresividad fiscal, no es posible que las familias de mayor poder adquisitivo paguen lo mismo que las familias trabajadoras con ingresos más reducidos".

La líder de izquierdas también demanda "una cuestión de sentido común, que una vivienda residencial no pague la misma tasa de basura que una vivienda turística. La ley permite la posibilidad de establecer una tasa de basura específica para las viviendas turísticas, pero el equipo de gobierno del PP se niega a crearla".

Además, Con Málaga pide en su iniciativa "una revisión del IBI, ya que cuando se eliminó la antigua tasa de basura se incrementó el IBI. No tiene sentido que se vaya a implantar una nueva tasa de basura, que va a costar a los malagueños hasta 271 euros al año, sin tocar el IBI. Antes de que la nueva ordenanza sea aprobada el equipo de gobierno tiene que acometer una revisión del IBI para que la ciudadanía no tengan un doble tasa, para que no acaben pagando dos veces por lo mismo".

Con Málaga se hace eco de las declaraciones del representante de la plataforma ciudadana Málaga Ha Vesos, Miguel Jiménez, quien recuerda que el PP se presentó a las elecciones "diciendo que no iba a subir los impuestos y tras la brutal subida del agua del año pasado, ahora nos va a subir la basura. El alcalde pretende con la nueva tasa financiar sus políticas megalómanas, con las que no está de acuerdo ni la Junta de Andalucía, gobernada por su mismo partido. Y, como no encuentra financiación, la quiere sacar de los malagueños y malagueñas de rentas más bajas".

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, pide al alcalde que "pare esta tasa de basura e inicie un proceso de diálogo y de participación vecinal para que la tasa de basura que se implante sea una tasa justa y proporcionada".