Málaga guarda minutos de silencio en memoria de la última víctima de la violencia machista

La delegada territorial de Igualdad de Málaga, Ruth Sarabia, tras el minuto de silencio por el crimen machista de Mijas en la puerta de la Delegación del Gobierno - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha mantenido este lunes varios minutos de silencio en memoria de las última víctima de la violencia machista, María, de 61 años, cuyo cadáver fue encontrado, junto al de su hija Patricia, de 31, el pasado miércoles en una vivienda de Mijas (Málaga), en la que se había producido un incendio, presentando ambos cuerpos heridas de arma blanca.

Así, uno de los lugares donde se ha guardado un minuto de silencio ha sido en la puerta de la Delegación del Gobierno en el que ha participado la delegada territorial de Igualdad, Ruth Sarabia.

Sarabia ha pedido la unidad de todas las administraciones públicas en esta lucha contra la violencia machista y que "cualquier persona que sepa que se está sufriendo esta situación en el entorno de una mujer dé un paso adelante y eleve la voz porque a veces ponemos todo el énfasis en las víctimas y en muchos casos ellas mismas no pueden o no se atreven a denunciar".

Del mismo modo, desde la Junta han querido hacer hincapié en las campañas del Instituto Andaluz de la Mujer "siempre tenemos un repunte en los meses de verano y aumenta el número de denuncias ya que son momentos en los que la convivencia es mayor", ha sentenciado.

Además, miembros de la corporación y personal de la Diputación de Málaga han guardado este lunes un minuto de silencio a las puertas de la sede provincial, en Pacífico, 54.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, junto al resto de la Corporación Municipal, han guardando dos minutos de silencio, en la escalinata exterior del Ayuntamiento, uno por cada una de las dos últimas víctimas de la violencia machista.

Asimismo, se han sumado a este minuto de silencio el municipio malagueño, donde se produjeron los hechos, donde, la alcaldesa, Ana Mata, ha querido trasladar el pésame de la ciudad a los familiares y allegados de las víctimas, a los que ha mostrado "todo su apoyo". Al acto han asistido la Corporación Municipal, trabajadores y representantes de los cuerpos de seguridad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a cuatro en Málaga, a ocho en Andalucía y 28 en toda España. El 016 es el teléfono destinado a mujeres víctimas de violencia de género, es gratuito, confidencial, está disponible las 24 horas y no deja rastro en la factura.