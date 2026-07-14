Málaga impulsa la obra para la renovación integral de la calle Cobertizo del Conde en el distrito Centro

Archivo - Urbanismo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha adjudicado a Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios S.L, por un importe de 458.294,69 euros (IVA incluido) el proyecto de renovación urbana del entorno de la calle Cobertizo del Conde en el distrito Centro. El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.

El proyecto para la renovación de esta calle, que es el eje transversal de conexión entre Lagunillas y la Cruz Verde, contempla dotarla de mayor espacio urbano y peatonal, en la línea de la revitalización del proyecto de renovación integral de todo el entorno de la calle Lagunillas, dividido en dos ámbitos y que está a punto de culminar, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, el objetivo de esta obra es actuar tanto en servicios como en la imagen urbana de la vía, favoreciendo el tránsito peatonal y una zona urbana donde se reduzca la emisión de carbono, incluyéndose estrategias de incorporación de elementos verdes y captadores de CO2.

Como se recoge en el proyecto global, la renovación implica, siguiendo lo ya previsto en el Pepri Centro, un cambio en las condiciones de uso de estas vías. Así, se limitará la intensidad de tráfico y se proponen medidas que eviten el uso de tráfico rodado de paso. También prevé la ampliación de las aceras y los espacios verdes para la mejora de los peatones y vecinos de la zona.

ACTUACIONES

Actualmente la calle presenta una sección variable con un eje para vehículos de un solo carril en un sentido y aparcamientos en un lateral.

La obra prevista prevé una plataforma única en toda la sección de la calle, que pasa a ser zona 20 para reducir el tráfico privado, con diferenciación de pavimentos en la zona central de la calzada, en la línea de lo establecido por la ONCE en cuanto accesibilidad para viales con plataforma única. Se utilizarán materiales con propiedades especiales en cuanto a su capacidad drenante, fotocatalítica y fonoabsorbente.

Por último, se incluye la renovación de la pavimentación, de la red de saneamiento y de la red de abastecimiento de agua; la creación de una red de baldeo; mejoras en el alumbrado público e instalación de bajo consumo; previsión de canalizaciones renovadas de todos los servicios; la mejora de la accesibilidad; y la eliminación de cableado aéreo.

PLAN 'CONECTA_MÁLAGA'

Este proyecto está incluido en el plan 'Conecta_Málaga', que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero).

El plan, formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha obtenido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe máximo de senda financiera que se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía, 11.948.905 euros de fondos Feder, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.

No obstante, las actuaciones recogidas en el Plan suponen una inversión total de 30 millones de euros hasta 2030. El resto será asumido con recursos propios del Consistorio, lo que elevaría la aportación municipal total a 16 millones de euros y supondría el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles y optar a una mayor financiación europea mediante sobreejecución.