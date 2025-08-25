Málaga impulsa obras para reducir los riesgos de inundación en cuatro puntos de la ciudad por 4,2 millones de euros

Archivo - Obra de Emasa en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), avanza en la separación de redes de saneamiento y pluviales, así como en el aumento de la capacidad de drenaje urbano para seguir reduciendo los riesgos de inundación en distintos puntos de la ciudad.

La empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha iniciado la contratación de cuatro obras en las siguientes ubicaciones: avenida Salvador Allende (distrito Este), calle San Nicolás (Centro), calle Abogado Federico Orellana Toledo (Carretera de Cádiz) y en la avenida de San Javier y la calle Torremolinos (Churriana), por un importe total de 4.276.553,53 euros (IVA incluido).

Los contratos serán adjudicados a través del acuerdo marco de canalizaciones y obra civil no singular suscrito con cinco empresas constructoras por un importe total de 36,3 millones de euros (IVA incluido) durante cinco años, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, estas actuaciones están incluidas en el plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

Este plan está estructurado en 16 grandes ámbitos, entre los que se encuentra el relativo a la mejora de la separación de redes de saneamiento y el drenaje de aguas pluviales de la ciudad.

Así, en cuanto a la obra para la mejora del drenaje urbano y separación de redes en avenida Salvador Allende, el proyecto contempla la ejecución, en distintos puntos entre los números 137 y 159 de la avenida Salvador Allende, de una nueva red de aguas pluviales de 187 metros de longitud, la sustitución de 75 metros de la red unitaria y la renovación de 65 metros de la red de abastecimiento.

Con un presupuesto base de licitación de 386.916,81 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá mejorar la capacidad de drenaje y reducir la acumulación de agua en episodios de lluvia intensa en la parte baja de la barriada de El Palo, junto al cementerio.

Para solucionar esta situación ya se ejecutaron obras de separación de redes desde la Carretera de Olías y la calle Almería hasta el arroyo Gálica, de forma que las aguas de escorrentías procedentes de la zona situada al norte de la Carretera de Olías son desviadas ya hacia el cauce.

Por otro lado, las obras de separación de redes y mejora del drenaje en la avenida de San Javier y la calle Torremolinos. Con un presupuesto base de licitación de 1.702.589,52 euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses, las obras consisten en la construcción de un nuevo colector de aguas pluviales de 1.097 metros que discurrirá por la avenida San Javier y las calles Torremolinos y Enrique Van Dulken, al que se irán incorporando las calles transversales y que finalizará en el colector de pluviales existente en la calle Rigoberta Menchú.

Además, se implementará un sistema separativo de redes en las calles adyacentes a San Javier mediante nuevos colectores en las calles Jilguera y San Huberto, y se recuperará el sistema separativo en Doctor Ramón Acosta, Calamón y Gálica mediante la ejecución de un nuevo colector en la calle Maestro Flecán y la reordenación de injerencias y sumideros.

Asimismo, las obras de separación de redes en la calle Abogado Federico Toledano. Con un presupuesto bases de licitación de 1.581.452,27 euros (IVA incluido) y una duración estimada de 11 meses, el proyecto contempla un nuevo colector interceptor de aguas residuales que, con una longitud de 336,24 metros, discurrirá bajo la calzada sur de la calle Abogado Federico Orellana Toledo.

Además, se prevé la separación de las redes de las calles Isla Cristina, Spiteri, Alfredo Catalani y la plaza Ricardo Verdugo Landi, de forma que se ejecutarán otros 880 metros de colectores. Con esta obra se dará continuidad a la separación de redes ya ejecutada en esta zona con un colector receptor de aguas residuales en el tramo de la avenida Sor Teresa Prat comprendido entre Abogado Federico Orellana Toledo y Concejal Muñoz Cerván.

También la obra de separación de redes en la calle San Nicolás. Se ha proyectado la renovación de la red a lo largo de toda la calle mediante colectores de aguas pluviales con una longitud de 355 metros. Además, también están previstos nuevos colectores de aguas residuales con una longitud de 415 metros, incluyendo en este caso la sustitución de un tramo de la calle Topete.

Con esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 605.594,92 euros (IVA incluido) y plazo de ejecución de cuatro meses, se pretenden corregir las acumulaciones de agua de lluvia que se registran en la confluencia de las calles San Nicolás y Vélez Málaga debido a la falta de capacidad de la red unitaria existente en la actualidad.

LICITACIÓN DE NUEVAS ACTUACIONES PARA MEJORAR LA RED DE SANEAMIENTO

Por otra parte, Emasa también ha impulsado la contratación de dos nuevas actuaciones para mejorar la red de saneamiento que suman un importe total de 6.165.631,14 euros (IVA incluido).

Por un lado, se ha licitado la segunda fase del proyecto de renovación de conducciones desde Sacaba hasta la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce, con un presupuesto base de licitación de 4.917.592,54 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

En el año 2022 se ejecutó la primera fase, que abarcó el tramo interior en la EDAR y la conexión aguas arriba de la MA-21, mientras la segunda comprenderá la renovación de las tres conducciones que parten después del cruce con la MA-22 en las proximidades de estación de bombeo Sacaba a lo largo de la margen izquierda del río Guadalhorce. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre.

En paralelo, también se ha licitado la segunda fase de las obras de remodelación del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico. Mientras están en ejecución los trabajos de la primera fase que está dividida en cuatro subtramos entre las calles Victoria y Prim, en este nuevo expediente se incluyen las obras previstas para desviar el colector bajo el puente de Tetuán, por el paso inferior Manuel José García Caparrós, en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez.

En siguientes fases, se completará la renovación de todo el trazado hasta su desembocadura en el puerto. Esta segunda fase tiene un presupuesto base de licitación de 1.248.038,6 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses. El periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre.