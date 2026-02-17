Málaga invierte más de 500.000 euros en nuevos equipamientos y en mejoras de dependencias de la Policía Local - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha incorporado nuevas instalaciones y mejorado otras de la Policía Local. De esta forma, acaba de entrar en servicio un equipamiento ubicado en la calle Isolda, junto al Parque de Bomberos de Teatinos (parque empresarial Alameda) para la gestión, mantenimiento y resguardo del parque móvil de motocicletas del Cuerpo.

Las obras de este inmueble fueron ejecutadas por el Instituto Municipal de la Vivienda con un presupuesto de 378.178,1 euros (IVA incluido), a los que se suma la inversión de 37.389 euros por parte de la Policía Local para diversas mejoras técnicas y de seguridad para garantizar la operatividad y protección del recinto, tales como la adecuación del sistema de protección contra incendios, el control de acceso o el sistema de videovigilancia y la alarma, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

A estas actuaciones se suman las obras que se están acometiendo en dependencias de las jefaturas de la Policía de Barrio de los distritos Bailén-Miraflores y Churriana, con un presupuesto total de 92.488.1 euros (IVA incluido).

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo, junto al intendente principal jefe de la Policía Local, Juan Ferrer, ha visitado el nuevo edificio de la calle Isolda, que funciona como un centro de servicios técnicos con cuatro zonas de taller y boxes específicamente equipados para el mantenimiento de las motocicletas policiales, además de un espacio de 200 metros cuadrados destinado al estacionamiento de hasta 60 motos, tanto las que se encuentren en labores de mantenimiento como las que se utilizan en rotación por parte de unidades de las distintas jefaturas.

Además, las instalaciones cuentan dos zonas exteriores para el lavado de vehículos, así como con una sala de control y recepción e la planta baja, mientras en la planta alta se encuentran las oficinas para tareas administrativas.

Con un periodo de ejecución de tres meses y un importe de 44.742,65, en la Jefatura Norte (Bailén-Miraflores) se incluye la reparación de humedades debidas a filtraciones de aguas pluviales desde la cubierta, el sellado de todas las piezas que componen la cúpula cenital central, la reposición de los falsos techos interiores y el cerramiento acristalado de la fachada norte y la colocación de un perfil de aluminio a modo de visera que garantice la estanqueidad ante la lluvia.

Por su parte, en la Jefatura de Churriana (47.745,45 euros y tres meses), el contrato contempla la reparación de fisuras, fachadas y pinturas para evitar filtraciones, la ampliación del puesto de control y la mejora de los accesos para vehículos.

NUEVA JEFATURA EN TEATINOS

En este sentido, han recordado que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tiene pendiente de inicio la construcción de la nueva Jefatura de Policía Local del distrito Teatinos, que fue adjudicada a Eiffage Infraestructuras por un importe de 11.212.210,90 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Con el impulso de este proyecto, que se va a situar en la calle Frank Capra, se continúa dando cumplimiento al programa de Gobierno 2023-2027.

El edificio será la sede de la Policía Judicial de la Policía Local, de modo que se trasladarán a estas dependencias los grupos de Investigación y Protección (GIP), el de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y el de Protección de la Naturaleza (Gruprona) con una superficie total de 7.237,41 metros cuadrados.