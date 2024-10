Con Málaga lleva a la Diputación "el grave deterioro" de la educación "con supresión de líneas y bajas sin cubrir"

El grupo de izquierdas quiere abordar en el pleno de la institución provincial el caso del IES Pérez de Guzmán de Ronda

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado que su grupo llevará a la Diputación "el grave deterioro" de la educación pública en la provincia en general y en Ronda en particular, "con supresión de líneas, sin cubrir bajas de profesorado y sin cubrir jubilaciones".

En este sentido se ha posicionado Márquez en un comunicado en el que señala que en esta semana se ha reunido en Ronda con la asamblea local de IU de la localidad para conocer de cerca la situación del IES Pérez de Guzmán que en el inicio de curso se han encontrado con un profesor de historia menos por una jubilación que no se ha cubierto.

Para el diputado provincial esto es "una muestra más de la hoja de ruta que tiene marcada el PP, que es cargarse todo lo público, cargarse a la educación, cargarse la sanidad, estamos viendo en todos los municipios de la provincia de Málaga que se están suprimiendo líneas, no se están cubriendo las bajas de los profesores, tampoco las jubilaciones, no están cubriendo ningún puesto, al contrario, están quitando líneas. El alumnado y el profesorado están desesperados porque no se puede ofrecer una educación de calidad, una enseñanza de calidad, en esta situación".

Por su parte, la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Ronda, Fran Sancho, ha criticado que "aquí los responsables son las personas que gobiernan en Málaga y las personas que gobiernan en Sevilla, para ellos no somos personas, no somos alumnas, no es alumnado, no somos profesorado, sino que somos simplemente números".

Márquez ha apuntado que "estamos viendo que la Junta de Andalucía lo único que hace es poner trabas para deteriorar el Gobierno central, la excusa es que no hay dinero y hay ahora más dinero que nunca para la educación y no lo están empleando, no están cubriendo las bajas, no están corriendo las jubilaciones y si seguimos en este sinsentido no sé dónde llegaremos".

Sancho ha detallado en el caso particular de IES Pérez de Guzmán "se han encontrado con una sorpresa, en junio tenían asignados seis plazas para profesores o profesoras de Geografía e Historia. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que tras la jubilación de uno de los profesores especialistas han suprimido esa plaza. Una cosa es cuando tú planificas en junio, en septiembre el equipo directivo planifica para que haya horarios para que se repartan las diferentes asignaturas y materias entre el profesorado y ahora la sorpresa con la que se encuentra el equipo directivo y el profesorado del centro es que no saben si van a volver a recuperar esa plaza que han suprimido".

El diputado ha anunciado que desde Con Málaga van a presentar una moción en al Diputación para dotar la estructura completa de profesorado en el IES Pérez de Guzmán en Ronda "y hacer cumplir la ley y desdoblar la línea de la mañana del ciclo formativo de Grado Superior de Educación Infantil del mismo centro".

Por otra parte, Sancho también ha criticado la falta de profesores especialistas para los ciclos formativos de Emergencias y Protección Civil y de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, "estamos a 3 de octubre y el profesorado está sin nombrar porque no han creado la bolsa de trabajo a tiempo pese a que ya se sabía desde junio que este profesorado aquí va a ser necesario".