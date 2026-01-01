Málaga mantiene los descuentos entre el 50 y el 40% del precio de tarjetas y abonos de la EMT durante 2026

Archivo - Autobús de la EMT en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y con la financiación de las bonificaciones al transporte público sostenible del Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mantiene a partir de este jueves, 1 de enero, la reducción de los precios de todos los abonos y tarjetas, así como la gratuidad de la tarjeta con la pueden viajar desde el pasado mes de julio en autobús de forma gratuita los niños y niñas hasta los 14 años, inclusive.

Así, desde este jueves se prorrogan las bonificaciones del transporte público municipal que han estado vigentes desde septiembre de 2022 y que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La medida se adscribe a las bonificaciones especiales para los títulos de transporte multiviaje del transporte colectivo (Real Decreto-Ley 17/2025), financiados entre el Gobierno y el Ayuntamiento. De esta forma, el Consistorio, y de acuerdo a la citada norma, vuelve a acogerse a dichas bonificaciones de forma voluntaria para elevar los descuentos durante todo el año 2026.

Desde el Consistorio han señalado que, durante el año pasado las aportaciones municipales a esta medida han ascendido a un total de 5.480.545,03 euros --2.652.552,40 euros en el primer semestre y 2.827.992,63 euros en el segundo--.

De esta forma, la tarjeta transbordo, es decir, la recarga de diez viajes con trasbordo gratis incluido, se mantiene en un precio de 0,50 euros/viaje, lo que supone un descuento del 40% con respecto a la tarifa de referencia. Si se tiene en cuenta el coste de un viaje a tarifa ordinaria (1,40 euros), el descuento final alcanza un valor del 65%.

Otras de las tarjetas más demandadas, las de los estudiantes y jóvenes, mantienen su precio reducido de 13,50 euros/mes (viajes ilimitados), tras aplicar el descuento del 50% con respecto a la tarifa de referencia.

De igual modo, otro colectivo que se beneficia de la rebaja es el de los jubilados, si bien hay que recordar que la gran mayoría de las tarjetas de jubilados son gratuitas, y solo los que tienen una mayor pensión realizan algún tipo de pago.

Así, para los jubilados acogidos a la Tarjeta Oro 10, se ve reducida en ese 40%, quedando el precio en 5,95 euro/mes (viajes ilimitados), y la Tarjeta Oro 27 en 16,20 euros/mes.

La tarjeta mensual también conserva ese descuento del 40%, costando 23,95 euros/mes (viajes ilimitados), al igual que el abono anual, que ofrece viajes ilimitados durante un año por un precio de 174 euros en lugar de los 290 establecidos en la tarifa vigente.

Por último, han incidido en que, además, todos los precios se han redondeado a la baja, por lo que el descuento en algunos casos es incluso ligeramente superior al 50%.