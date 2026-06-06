Málaga mantiene la promoción e intercambio cultural y artístico con instituciones académicas y artísticas de China

Imagen de archivo de la presentación de la exposición de Jorge Rando en el Museo Nacional de Arte de China. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, continúa con las acciones de promoción e intercambio cultural y artístico con instituciones académicas y artísticas de China. La semana pasada, una delegación del Área de Cultura y Patrimonio Histórico mantuvo diversas reuniones con la Academia de Artes de Pekín y con el Museo Nacional de Arte de China, entre otras instituciones. Estas acciones coincidieron con la inauguración de la exposición del artista malagueño Jorge Rando en el Museo Nacional de Arte de China.

Durante estos encuentros, los temas principales que se abordaron fueron la posibilidad de organizar exposiciones temporales en el país asiático, a través del Museo Casa Natal Picasso, y fomentar las residencias artísticas, tanto en España como en China.

La delegación visitó la Academia de Bellas Artes de Pekín y se reunió con el presidente de esta institución, Lin Mao. Durante el encuentro, se iniciaron los primeros pasos para coordinar una exposición itinerante en Pekín y en Málaga sobre Picasso y Qi-Baishi, artista que fue contemporáneo a Picasso y que admiraba su obra. Sería la primera vez que ambos artistas expondrían juntos en una muestra.

Asimismo, coincidiendo con la inauguración de la muestra del malagueño Jorge Rando en el Museo de Bellas Artes de China, la delegación mantuvo una reunión con la directora de Relaciones Internacionales de este espacio, Wei Jiao.

En esta cita abordaron aspectos como la contribución de la obra del pintor malagueño al arte del siglo XX, cómo el conocimiento de los fondos del Museo Casa Natal Picasso ha contribuido a conocer la vida del pintor, o la importancia de los espacios expositivos de Málaga en el auge cultural de la ciudad. En esta ocasión, la institución china se mostró interesada en promover intercambios de obras, especialmente de Picasso, además de la coproducción de muestras internacionales.

Por último, durante la expedición también se reunieron con el presidente de la empresa china Winland y coleccionista de arte contemporáneo, Adam Yu. En la cita se estudió la posibilidad de organizar muestras temporales con obras de Picasso que formen parte del Museo Casa Natal Picasso. Además, también se estudió la continuidad de las residencias artísticas con el MUCAC, y la posibilidad de que Málaga sea la sede de un concurso sobre artesanía contemporánea.

HONG KONG Y SHENZHEN EN 2024

En 2024, una delegación malagueña también viajó a China y mantuvieron encuentros y reuniones con representantes institucionales y académicos de Shenzhen, y con dos de las principales instituciones de arte contemporáneo en Hong Kong, como son M+ (Museun of Contemporary Visual Curture) y el Tai Kwun Contemporar, además de galerías y estudios artísticos.

En aquella ocasión se intercambió información sobre los tejidos culturales en Hong Kong y Shenzhen y las posibles colaboraciones futuras con proyectos expositivos relacionados con la figura de Picasso, e intercambios con los fondos de la colección del Museo Casa Natal Picasso.

A raíz de estos encuentros, el año pasado tuvo lugar una muestra compuesta por un total de 141 obras originales de Pablo Ruiz Picasso y del fotógrafo Juan Gyenes que se exhibieron en Macao (China) con motivo de la exposición 'Picasso: Belleza y Drama', organizada por el Museo Casa Natal Picasso. En 2025 también se convocaron dos becas para una residencia artística en esta ciudad China.

De esta forma, coincidiendo con la celebración de la Bienal, los artistas Sheila Cañestro y Cyro García fueron los seleccionados para desarrollar sus respectivos proyectos en residencias artísticas en Macao entre los meses de julio y septiembre. Estas estancias fueron posibles gracias al programa de becas impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, fruto del acuerdo de patrocinio con SJM Resorts (Grand Lisboa Palace).