Málaga de Moda incorpora seis nuevas firmas al 'showroom' de Eduardo Navarrete en Madrid

Málaga de Moda, la marca con la que la Diputación promociona a los diseñadores de moda y firmas de la provincia, cuenta desde este jueves con seis nuevas firmas en el 'showroom' 15 Segundos del diseñador Eduardo Navarrete, con el que colabora desde el año 2024 para acercar el talento malagueño al corazón de Madrid.

Dueñas, Firenze Tam, Inma de la Riva, Isabel Montiel, Jote Martínez y Un Querer son las marcas que se incorporan a este espacio que provee de vestuario escénico a primeras figuras del cine, la televisión, el teatro y la música, "lo que supone un importante impulso a la visibilidad de los creadores malagueños, cuyos diseños ya están disponibles para producciones editoriales y estilismos, listos para conquistar los próximos photocalls y portadas", según ha dicho la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, durante el acto de presentación de las marcas malagueñas celebrado este pasado miércoles, que reunió a prensa especializada, estilistas, diseñadores e invitados del mundo creativo.

Málaga de Moda reúne ya más de 100 marcas y posiciona a la provincia como el principal polo de moda del sur de España. Desde mayo del año pasado, 16 de estas firmas han estado presentes de la mano de Málaga de Moda en este espacio que es un punto de encuentro entre marcas, prensa y estilistas.

Cuatro de ellas continúan en la actualidad: Galvañ Costura, Julieta Brand, Moncho Heredia y Rafael Urquizar. Con las seis que ahora se incorporan, son una decena las firmas malagueñas que pueden encontrarse en este espacio.

El 'showroom' 15 Segundos, situado en el barrio madrileño de La Latina, fue puesto en marcha por Eduardo Navarrete, diseñador alicantino afincado en Madrid que participó en el popular programa de televisión Maestros de la Costura, donde dio a conocer su creatividad. A pesar de contar con firma propia, desde 15 Segundos impulsa el talento de otras marcas.