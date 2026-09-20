Málaga obtiene certificación internacional de Comunidad Inteligente otorgada por el Intelligent Community Forum

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MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha recibido la certificación internacional de Comunidad Inteligente otorgada por el Intelligent Community Forum (ICF), organización internacional independiente con sede en Nueva York que desde 2004 ha evaluado a más de 200 ciudades y regiones de todo el mundo en su grado de preparación para afrontar los retos y oportunidades de la economía digital.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la certificación reconoce la aplicación inteligente y eficaz de la tecnología y los recursos al servicio de las personas, con el objetivo de favorecer la inclusión social, impulsar el desarrollo económico y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recibió esta semana dicha acreditación de manos del cofundador del ICF y responsable de su programa de certificación, Robert Bell, durante el acto inaugural de Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility, y del VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), celebrados esta semana en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

La obtención de esta certificación supone una validación objetiva e internacional del cumplimiento por parte de Málaga de los estándares establecidos por el ICF en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico y social en el entorno digital.

En concreto, el ICF analiza aspectos relacionados con la conectividad, el desarrollo del talento, la innovación, la inclusión digital, la participación ciudadana y la sostenibilidad.

Para la concesión del reconocimiento, el ICF ha realizado un proceso de evaluación basado en la información aportada por la ciudad y en una auditoría presencial destinada a comprobar sobre el terreno las políticas, programas y actuaciones desarrollados en estos ámbitos.

La certificación tiene una vigencia de tres años, tras los cuales debe renovarse mediante la actualización de la información y una nueva auditoría.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

El Ayuntamiento de Málaga presentó en mayo de este año su candidatura para obtener la certificación de Comunidad Inteligente, impulsada por el Área de Innovación, Digitalización, Promoción y Captación de Inversiones y coordinada a través de Málaga Open For Business.

La elaboración de la candidatura ha contado con la participación de diferentes áreas municipales y entidades vinculadas al ecosistema económico, tecnológico, social y medioambiental de la ciudad.

Entre ellas se encuentran Promálaga, Málaga TechPark, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), el Polo Nacional de Contenidos Digitales, la Fundación CIEDES, la Fundación Arrabal, Innova IRV-Instituto Ricardo Valle de Innovación, Emasa y las áreas municipales de Participación Ciudadana y Sostenibilidad Medioambiental, entre otras.

Como parte del procedimiento, el pasado mes de junio Málaga recibió la visita de John Jung, cofundador del Intelligent Community Forum, y Agustín Argelich, de Argelich Network, consultora autorizada por el ICF en España, quienes llevaron a cabo una auditoría presencial a través de distintas reuniones y visitas para conocer los proyectos y actuaciones incluidos en la candidatura.

En el informe elaborado tras esta auditoría, el cofundador del ICF, John Jung, destaca la evolución de Málaga desde el concepto de smart city hacia un modelo más amplio de comunidad inteligente.

En particular, pone en valor una estrategia que combina el acceso a infraestructuras, el desarrollo de capacidades y los programas de innovación de carácter social, junto con la conectividad, la educación y la participación ciudadana, para favorecer que los beneficios de la transformación digital alcancen al conjunto de la sociedad.

RED INTERNACIONAL DE COMUNIDADES INTELIGENTES

El Intelligent Community Forum es una organización internacional independiente y sin ánimo de lucro con sede en Nueva York desde 2004. Su actividad está orientada a evaluar y reconocer a ciudades y comunidades que incorporan "de manera integrada la conectividad, el talento, la innovación, la inclusión digital, la sostenibilidad y la resiliencia a sus estrategias de desarrollo económico y social", según han señalado desde el Ayuntamiento.

Actualmente cuenta con una red global de más de 200 comunidades de diferentes países. La certificación permitirá además a Málaga reforzar su presencia en esta red internacional y participar en espacios de intercambio de conocimiento y buenas prácticas con otras ciudades y territorios.

Entre los próximos hitos previstos se encuentra la participación en la Cumbre Global del ICF, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre en Columbus (Ohio, Estados Unidos), así como en los eventos del ICF previstos el 4 de noviembre en el marco de Smart City Expo World Congress, en Barcelona.

Málaga prevé además presentar su candidatura a los Intelligent Community Awards, el programa anual mediante el que el ICF reconoce inicialmente a 21 comunidades, de las que posteriormente selecciona siete finalistas (Top 7), antes de dar a conocer la 'Comunidad Inteligente del Año'.